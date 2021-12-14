雖然30歲並不算大年紀，不過不少人由20代踏入30代的時候，都會有特別大感受，覺得自己「真的變老了」。即將2022年了，代表1992年出生的人，將會於明年踏入30歲。而以下這10名2022年便踏入30歲的韓國女星，其實都長得十分童顏，一點也不像即將30歲的人！



李世榮在《衣袖紅鑲邊》的角色只有15、16歲

【1】李世榮

1992年12月20日出生的李世榮，早在5歲的時候已經出道，是童星出身的演員。據悉，在她出生的不久前，韓國曾經發生「青蛙少年事件」，5名孩子被綁架後失蹤。為了不讓自己的女兒遭遇相同的事，李世榮的媽媽才讓她成為明星，多人認識反而安全。最近，她與俊昊一同出演劇集《衣袖紅鑲邊》，演技獲得好評，而劇集都有很好的話題度和收視。而且，在劇中，她飾演的宮女成德任只有15、16歲，她看起來完全沒有違和感，非常童顏！

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【2】金智媛

1992年10月19日出生的金智媛，2016年憑著《太陽的後裔》而人氣急升。不過，她的對上一部作品，已經是2020年於Netflix播放的劇集《愛在大都會》。據悉，她將於2022年以劇集《我的解放日記》回歸小螢幕。

【3】朴恩斌

1992年9月4日出生的朴恩斌，6歲就出道當演員。雖然演出經驗非常豐富，但她可說是奮鬥了接近20年才打開知名度的努力型演員，最近與路雲出演古裝劇《戀慕》得到不錯的成績。

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【4】安昭熙

1992年6月27日出生的安昭熙，曾經是前女團Wonder Girls的成員，是Wonder Girls全盛時期的核心成員之一。至2015年，她宣布退團，開始專注演員上的發展。據悉，她將參與孫藝珍主演的劇集《三十九》，劇集將於明年播放。

安昭熙

以上的女星，有不少都是10多歲就出道的人。如果是資深韓粉的話，想必一定有種「看著她們長大」的感覺吧？不知不覺間，這班陪伴大家成長的韓星，都踏入30歲，真係「唔想認老都唔得」！

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