韓國Mnet新綜藝節目《我們成為家人了》日前首播，12名韓流偶像、歌手、演員透過「自動販賣機」抽出屬於自己的家庭成員。並分成3組不同的假想家庭。其中最矚目的，就是成為了假想夫婦的Super Junior藝聲&娜榮，以及AB6IX李大輝&惠元。節目播出後引起不少網民討論，指假想夫婦根本就是《我們結婚了》的翻版，「怎麼《我結》又復活了」、「粉絲的惡夢又回來了」。



兩對夫婦將要同住一室《我們成為家人了》影片截圖

今次節目《我們成為家人了》參與的偶像有Wonder Girls的宥斌、god孫昊永、Super Junior的藝聲、I.O.I和PRISTIN出身的娜榮、BTOB的徐恩光、AB6IX李大輝、IZ*ONE出身的姜惠元、THE BOYZ的賢在、還有NCT小分隊WayV成員肖俊、Hendery、揚揚，以及童星演員金康勳等。偶像們在自動售賣機抽出自己的家庭成員，之後開始在同一屋簷下作為家人的新生活。

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節目中藝聲和娜榮、李大輝和姜惠元被安排成為夫妻，不過兩對「夫婦」見面時超尷尬。藝聲和娜榮在節目中為彼此戴上情侶戒指，而李大輝和姜惠元則selfie拍婚照。不少觀眾都替主角們尷尬，又認為兩對都零CＰ感。



不過節目的安排倒令人回想起昔日經典韓綜《我們結婚了》。當年播出時都引來很多討論，「星宿夫婦」更曾合拍廣告。除了星宿夫婦外，我結還有哪些經典CP令你印象深刻呢？



👇👇👇10對《我們結婚了》經典CP👇👇👇

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【1】亞當夫婦

亞當夫婦由趙權、Brown Eyed Girls成員佳人組成，因為他們都是身形嬌小，所以粉絲稱他們為「亞當夫婦」（韓文亞當與嬌小同音）。他們由2009年9月開始假想夫婦生活，歷時大約1年4個月。當時他們2人曾經被稱為「國民CP」，就算在節目外2人也不時提起對方，令人懷疑他們是否真的在一起。

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【2】紅薯夫婦

紅薯夫婦由徐玄和C.N.Blue隊長鄭容和組成，假想生活由2010年2月開始，歷時1年零1個月。因為首次見面時，徐玄曾經和少女時代的姐姐約定，如果喜歡對方的話，就問對方是否喜歡吃紅薯，所以粉絲就稱他們為「紅薯夫婦」。因為徐玄是個十分「正直」的人，一直都不肯對容和說平語，成為了後期「平語歌」出現的原因。

【3】維尼夫婦

由2PM泰籍成員Nichkhun，和f(x)中國籍成員Victoria組成的維尼夫婦，和前兩對CP一起合稱「我結最強CP」。他們亦是我結首對「國際CP」，加上超肉麻的互動，成功引起粉絲熱烈討論。在節目開始之前，Nichkhun在接受訪問時已經表示，希望能和Victoria一起當假想夫婦，可說是願望成真呢！

【4】初戀夫婦

SHINee忙內泰民和Apink娜恩，因為2人羞澀的表現給人一種初戀的感覺，事實上他們自己也說「從沒有談過戀愛」，所以粉絲便稱他們為「初戀夫婦」，當時他們亦是我結中年紀最小的CP。

【5】悠閒夫婦

由模特兒兼演員洪宗玄和Girl's Day成員Yura組成，雖然他們的發展比其他CP比起來較慢，但不少觀眾卻覺得「這才算是真正情侶的發展速度」，認為他們的互動不造作、較自然。

點擊圖輯甪第６至１０對《我要結婚了》經典CP

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