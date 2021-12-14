外國人一向好客，不時會邀請朋友來自己家作客。不過近日有旅居日本多年的土耳其人卻表示，自己從沒有被日本朋友邀請來家作客，令他覺得自己在日本沒有朋友！此Twitter一出即引來各方網民熱議，也有日本網民解釋，為何日本人不喜歡請朋友家自己家作客。



發帖的日本網民Ahmad Zaki因為信奉穆斯林，所以認識很多居日的外籍朋友。他在Twitter上發帖文表示，他有一位土耳其朋友跟他說：「我在日本生活了很多年，卻交不到任何日本朋友。」因為在這個土耳其朋友眼中，朋友應該彼此常到對方家作客傾偈，但日本人則不會這樣做，所以認為日本人沒把他當朋友看待。此帖文一出，即惹來不少外國及日本網友留言，更表示日本人不邀朋友到訪家中其實有苦衷！

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