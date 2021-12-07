花園鰻只露半身好可愛？日水族館揭「全身照」　網友：還我幻想

水族館中總會看到花園鰻，他們一條條從沙子裡伸出來，像極了花紋可愛的小蛇。不過，不知道大家有沒有曾想像過牠們埋在沙子裡的下半身長怎樣的呢？



日本的一所水族館就公開了花園鰻「一整條」在水裡游泳的畫面，網友看了之後都大受衝擊，紛紛表示自己「接受不了」。

▼▼▼即睇花園鰻真實模樣！▼▼▼

+ 13

花園鰻是俗稱，其實它的本名是哈氏異康吉鰻（學名：Heteroconger hassi），牠是一種羞怯、膽小的海洋生物，經常躲藏礁沙和沙地中，雖然是肉食性但多以浮游生物為食。

平時花園鰻只露出身體前半段於水層中，像植物一樣在水裡搖晃或是縮來縮去，看到敵人甚至會整條縮進沙子裡躲藏。因為頭的大小跟身體幾乎一樣，眼睛又是豆子般大小，配合斑點花紋，看起來像在卡通裡出來的角色一樣，人見人愛。

不少人都忍不住猜測花園鰻藏在沙子裡的下半身，到底是什麼模樣的。不過，原來花園鰻也是會游出沙子堆，日本京都水族館就拍下了花園鰻整條從沙子裡出來時模樣。假如給花園鰻躲藏的沙子堆是透明的話，就可以看到他們完整的模樣，不論是沙子之上還之下。

網友表示「將這個事實公開的你好殘忍。」「花園鰻的下半身還是一直藏在沙子裡就好了。」「你趁現在刪除還來得及。」

延伸閱讀：奇妙透明生物大集合：洞穴蝸牛連個殼都通透 玻璃鰻魚直頭隱咗形

+ 16

延伸閱讀：36個震撼冷知識：樹熊指紋幾乎和人類一樣 我們都喝過這動物的尿

+ 39

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】