2022年5大「生肖+血型」將遇人生巨變！屬龍這血型打開新世界大門

2022年已經到來，在這新的一年之中，自己或將迎來一番新氣象。日本網站「ananweb」最近就以「生肖+血型」分析，列出五種將可能在2022年，人生將有著重大變化的組合。



第五名 屬蛇+O型

這組合在2022年會因為人際關係而產生重大改變，然而這樣的影響卻不侷限於好或壞，因此自己需要多加留意，好比要盡可能避開負能量強的人，或者要多注意感情糾紛等等。不過同時也有很好的財運，特別可以到跳蚤市場或一些二手商家逛逛，有機會找到尋覓已久的東西。

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第四名 屬雞+A型

這組合在2022年將是個實現自我的時刻。藉由繳出如預期般的成果，不只讓自我信心倍增，他人也都會對你有著相當好的評價。金錢與感情上的運勢也都相當不錯，特別是戀愛方面，可以勇於大膽嘗試。不過一般人際關係的運勢比較微妙一些，特別是在自己發達的時候，更需要對人謹言慎行。

第三名 屬鼠+A型

這組合在2022年會增加很多在眾人面前表現的機會，好比被任命為新產品的發表人，又或者作為公司代表去談判某件大事等等。雖然可能覺得負擔有些沉重，但大可相信自己有著說服他人的實力，只要做好萬全準備，就能夠一飛衝天。感情面上，多約在一些樸實而溫馨的店家，或許將有意想不到的發展出現。

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第二名 屬豬+O型

這組合在2022年很適合挑戰自我。由於此時的精神狀態相當穩定，自己的鬥志也處在高昂階段，因此正適合勇於嘗試。比起被「要是失敗怎麼辦」之類的負面想法阻礙自己，不如在心中描繪出理想藍圖激勵自我。另外想獲得成功，除了單純向前衝之外，找尋一些訣竅也是相當重要的。

第一名 屬龍+B型

這組合在2022年將會結束現狀，而迎來另一個新的開始。好比過去煩惱已久的事情，將可能在此時得到徹底解決，並敞開另一座新世界的大門。只要願意改變自我，相信是掌握命運的絕佳時機。另外，在理財方面也有相當好的運勢，不妨多多蒐集相關情報，幸運就會降臨來到。

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