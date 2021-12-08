生肖運程｜2022年適合轉工或投資？即睇十二生肖上半年事業運財運

隨着疫情穩定，揮別動盪的2021，相信大家更關心2022上半年12生肖事業運順不順、會不會賺錢？《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》給出了2022上半年十二生肖事業與金錢運勢的提醒，牛要注意跟上資訊時代腳步、龍有加薪機會、羊不建議投資、豬要揮別過去賠錢的陰影、鼠欠人事東風、兔要先確立目標、馬建議等西曆三月五、狗要留心人紅遭忌…，如果你的所屬生肖運勢偏弱，也不必太過緊張或消極，只要進、退時間點掌握住，都可以逢凶化吉，並且有貴人相助。



一起看看2022年上半年12生肖的事業運和財運（按圖了解！）

鼠、牛、虎運勢



+ 20

兔、龍、蛇運勢



+ 17

馬、羊、猴運勢



+ 14

雞、狗、豬運勢



+ 17

鼠

事業



目前的事業很適合你，請好好把握。如果你過去在工作上有墨守成規、一成不變，因而暫時無法展現出實力的狀況，這段時間可以好好期待一下，只要把握時機突破現況，很快地就能夠煥然一新。如果想要推動專案或創業、轉職，雖然上半年是不錯的時機點，但萬事俱足還欠「人事」的東風──換句話說，只要能找到跟你相輔相成的得力助手，就能夠順利推動。

比較需要留心的是，如果有合夥人相約共同進行投資案，尤其是在西曆五月五日（農曆四月五日）到七月二十三日（農曆六月二十五日）期間，請務必先謹慎評估對方是否為適合的合作對象，再來考慮要不要進行下一步。

財運



屬鼠的人在上半年正財有穩定收入，偏財則須適可而止，假如能夠跟上資訊時代日新月異的腳步，多吸收市場消息，會有助於你的偏財運。

如果身邊較親近的人或朋友要邀你投資、做買賣等，還請多加三思，務必多諮詢專業人士。需明白，投資理財須找對合資對象或夥伴，才能有獲利機會。

牛

事業



屬牛者的家運目前呈現向上穩定發展的趨勢，雖然比上不足，但比下卻綽綽有餘。然而，在行事作為上，需避免過於熱心或激進的想法，建議有要做更進一步改變或變動的人，先維持現狀，以免發生一些無法彌補的錯誤。家人間如果有誤會，應該趕緊溝通，協調意見及想法，避免導致僵局。

在西曆五月五日（農曆四月五日）到七月二十三日（農曆六月二十五日）期間，有可能因為家人間爭執某件事，致使家庭氣氛不好，建議這段期間如有意見相歧，盡量用溝通來解決。

財運



西曆五月四日（農曆四月四日）之前，正財有穩定的收入，也可以嘗試投資，但建議請示神明時機點後再進行。西曆五月五日（農曆四月五日）到七月二十三日（農曆六月二十五日）期間，需注意與合夥人之間不要有口角紛爭，否則會影響買賣與投資的運作；其實這段時間也不適合投資，以正財為主就好，否則很容易受他人欺騙或掉入陷阱，讓之前的獲利化為烏有。話說回來，整個上半年正財基本上是穩定的，若能跟上資訊時代日新月異的腳步，多吸收市場訊息，也會有助於你的偏財運。

虎

事業



因為運勢緩動，所以現在並不是推動新計劃的時機。此外，工作上也可能出現惡意攻擊，導致你不受公司的重視，無法發揮長才，但沒關係，這種現象只會在上半年發生。只要不衝太快，並且懂得換個角度思考，還是有提案或升遷的機會，而且會獲得主管賞識及貴人相助；如欲轉職，也是有機會的。待時機點一到，風雨終將過去，業績可穩定爬升，事業表現也能獲得長官賞識。

財運



正財方面能守得住錢財，但若有投資或合夥的機會，建議要多方評估風險，勿貿然進行，如果太急於進場，容易招致損失。偏財方面將會慢慢轉虧為盈，但凡事仍須逐步踏實。此外，建議該放還是得放，切記有捨才有得。

相關文章：職場12星座｜天蠍、水瓶最易發達？ 這5大星座極具當有錢人潛力

兔

事業



事業運還不錯，但心中如果沒有一個確切的目標，會讓人感覺前程茫然；如果能夠先建立目標，就會慢慢漸入佳境。此外，也會有貴人出現來拉你一把。上半年初期，事業上雖然會有一些小阻礙，但如果能堅強意志、不迷茫順隨，難關都將有機會巧妙化解，苦盡甘來，而且越來越好。

不過要特別提醒屬兔的朋友，切勿因好高騖遠、追求名利，而忘了腳踏實地、認真耕耘的重要性。如果要與人合夥，必須慎選合作對象，唯有一步一腳印，事業才會有所表現。

財運



正財呈現穩定狀態，但仍宜保守。上半年財運容易受他人的影響而投資失敗，所以對理財或投資還需多方面理解，要有一定程度的理解並謹慎評估自己的財力後再進行投資。切勿因他人慫恿，未經判斷就投入過多資金，否則不但很難達到期待，投入的金錢也可能有去無回。

相關文章：辦公室風水｜升職、加薪、防小人 靠一片鏡一個盆栽好過擺水晶？

+ 6

龍

事業



過去職場或事業不如意的局面即將翻轉，現在開始運勢將轉強，任何想做之事或計劃都能順心如意，甚至更上一層樓。之前事業雖面臨一定程度的瓶頸、經過一段時間都無法突破，但從現在起會漸漸起運，如果目前尚未有起色，先韜光養晦等待時機，謙卑地請教資深同事或上司，根據神明指示，種種瓶頸都可以在正月十五元宵過後漸漸順利突破。

財運



屬龍的朋友上半年財運開始轉強。正財能穩定成長，有加薪的機會。

至於偏財，在投資方面較能掌握先機，即使過去投資有些損失，從現在開始都會有獲利的空間，只是必須注意要量力而為。

蛇

事業



上半年無論就職中或創業中，如果工作事業遲遲無法達到理想績效，就該考慮調整自己的觀念及行事作法，應多聽他人意見，才有利於專案推動及人際關係發展。就業的人，切莫主觀堅持己見，避免引起上司不悅而有嫌隙、進而影響工作進行；尚在計劃要創業的人，則要思考是否已掌握市場需求、了解自己，才能精準地找出適合自己的未來道路。

尤其在西曆四月二十日（農曆三月二十日）至西曆八月二十日（農曆七月二十三日）期間，無論做任何計劃或決定，最好能多聽取各方意見並審慎評估，才有成功的機會！

財運



正財平平，投資理財應審慎評估，切勿自認為可行而盲目投入資金，尤其在西曆四月二十日（農曆三月二十日）至西曆八月二十日（農曆七月二十三日）期間，最好暫時不要進行創業、轉職、投資、買賣等事宜，因為賠錢或被騙的機率很大。

這段期間雖然有可能財運受阻、破財，但如果能多聽取各方意見並審慎評估，還是會有貴人出現，提供你一些寶貴資訊，讓財運有起色。

相關文章：職場12星座｜4個星座偏財運超旺 巨蟹漁人得利、天秤抽獎運強

+ 10

馬

事業



過去在工作上或許曾出現一些問題、麻煩，讓你有灰心喪志之感，但此時更應沉潛儲備力量，以備未來發展所需。等到西曆三月五日（農曆二月初三日）開始，將有機會改善並達到心中期待，且有貴人出現幫忙解決問題，甚至還會遇到賞識你的長官。如果有轉職、創業的打算，也請先暫緩，等西曆三月五日（農曆二月初三日）後再來思考規劃，較符合時運，屆時，時運會引導你找到適合發揮的工作。

財運



過去可能因為投資不順而有損失，上半年若有投資或合夥的機會，請謹慎評估，西曆三月五日（農曆二月初三日）後正財可穩定發展，如欲考慮投資理財，也可以在此時評估、適當投入，但仍要量力而為。

羊

事業



當前事業有可能起起伏伏、有些困頓，因而讓你感到沮喪灰心，但在此低迷階段，更需謹慎並保守以對。創業者須審視自己的規劃是否有超過能力所及的範圍；上班族不要給自己太大的壓力，腳踏實地做好現階段工作；如果有轉職的念想，也請多做保留，因為即使轉換環境，問題還是存在。

要提醒你一句：把一時的逆境當作磨練，對未來的事業發展才會有所助益。

財運



正財保守穩定，但現在不宜進行任何投資理財，否則容易財務緊縮。投資理財應量力而為，切勿投機或設定太大的目標，若未詳細了解後再進行，恐怕無法達到期待的利潤值，必須說，上半年仍不宜。

相關文章：同事話未說完你已急着打斷？ 犯上10大溝通錯誤 別怪人家黑你面

猴

事業



屬猴的朋友上半年有可能因為與他人的口角是非，而造成事業上的危機，所以待人處事上最好要謙虛謹慎，與他人合作前要多三思及觀察，避免受無妄之災。如果有計劃要執行，也要再三思慮是否可行，從西曆四月六日（農曆三月初六日）開始，便可慢慢好轉起來，屆時也會有貴人出現幫忙。

財運



上半年財運不是很理想，所以應保守行事，勿亂聽小道消息而衝動投資，造成破財危機。任何投資、合作應謹慎評估，否則容易造成錢財上的損失；此外，切勿幫人作保，否則容易受到連累。從西曆四月六日（農曆三月初六日）開始，便可積極找對投資標的進行投資，會有利潤收益，但也要量力而為。

雞

事業



上半年工作雖然沒甚麼突破性發展，但其實一切都還算平順穩定，只不過，從西曆四月六日（農曆三月初六日）開始，屬雞的朋友運勢將會轉弱。此時就怕你企圖心太旺盛，亟欲想成就大事業而貿然行事，進而引發意想不到的爭議。

建議這段期間凡事保守以對，如果有想要轉職或做其他計畫，都不宜進行，請暫且忍耐，維持現況，等低迷的運勢一過，自然就可以突破困境，達成所願。常言道：欲速則不達、事緩則圓──這一點請務必謹記在心。

財運



從上半年開始，正、偏財運都還算是處於順境中，雖然可以投資，但也要量力而為，只要腳踏實地的經營，財源自然就會進門。

但從西曆四月六日（農曆三月初六日）開始，上半年的運勢將逐漸轉弱，這時應以保守為主，不宜進行投資、買賣等操作，否則恐有失利之虞。待時機到來再行操作，屆時才會有不錯的獲利。

相關文章：「撳粒掣都搞足成個星期？」 5句說話老細一講下屬就無名火起！

狗

事業



事業運在上半年的一開始較不平順，有可能在工作上遭遇挫折，例如眼看已經快要到手的案子好像會希望落空，這種不順心之事可能讓你大失所望與滿懷怨恨。但是，越是遇到問題，越要調整心態，此時期應暫且忍耐，因為不順心的運勢很快就要過去了。

在西曆二月十九日（農曆正月十九日）之後，一切都將逐漸好轉，不妨好好把握這個時機點，盡情發揮你的能力，都能獲得預期的成果。但必須提醒一點，運勢強，表現好，有可能讓你遭人眼紅，所以待人處事應該要謙虛謹慎，多站在他人的立場思考，勿過於強勢，會更有助於事業的發展。

財運



運勢在西曆二月四日（農曆正月初四日）後仍一片低迷，正財方面宜保守，投資方面則先暫緩，千萬不要妄想進行大規模的投資，否則容易失敗。西曆二月十九日（農曆正月十九日）之後，運勢會開始轉強，不只正財能穩定發展，投資方面若能好好把握機會，審慎評估，也會有獲利的機會。

豬

事業



屬豬的朋友上半年運勢看好，工作事業都會順風順水的進行，也可能有升遷的機會，如果有轉職或創業的想法，不僅有機會，且有貴人來相助。

要注意的是，去年人事的糾結紛亂仍影響着你的心情，所以一切務必要求人事和諧，對同事、下屬盡量用鼓勵代替指責，對合作對象也要步步為營。事業經營上不妨主動釋出一些優惠給客戶或廠商，雖然看似小吃虧，卻能讓彼此的合作更順利、愉快。

財運



屬豬的朋友，有可能因為去年受到他人的錯誤誘導而失利賠錢，以致在心裏留下了陰影，但請放寬心懷，今年上半年將起運了，只要不衝動、盲目，先仔細研究或請教專家後再進行投資，會有收穫的。與人投資合作時，應多協商評估，不要一味貪圖自己的利益，該信任、該給對方方便還是必須的，如此才能合作愉快，達到雙贏。正財也是十分穩定的哦。

相關文章：跟同事相處切忌奉旨 拜託人家幫忙 除講「唔該」更要懂做4件事

+ 13

辭職｜離職會在同事間「傳染」？逃亡潮會否發生全看這「兩個人」

延伸閱讀：

旅宿新選／入住電影場景，《House of Gucci(Gucci：豪門謀殺案)》義大利華麗莊園開放Airbnb預訂

在家也能像在電影院！5台為居家裝潢加分的「可攜式投影機」推薦

本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021年十二生肖下半年事業/財運解析！