一起當個吸引力女孩吧！你會不會覺得，對於男人來說，到底什麼樣的女生會令他們更加動心，又有哪些特色會對他們產生吸引力呢？是隨和溫柔體貼的個性？還是姣好的外貌與身材決定一切？這些女生猜也猜不透的答案，不如讓韓國男生來告訴你吧！



韓國媒體網站PANN整理出 7 項讓韓國男生產生共鳴的女性迷人特質，你將會明白，比起外在，其實一些神奇又珍貴的小細節更能打動他們的心～

最受韓國OPPA歡迎的7種女生，一句話就是：「聲色味俱全！」（點撃圖片放大看）

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身上不經意散發出香味

說實在的，男人對於異性或多或少都會抱有一定的憧憬與幻想，而且他們往往擁有很靈敏的嗅覺，即使他對這個女生沒有興趣，但如果從她身上散發出一些令人感到舒服的香味，通常都會令他們無法不注意到，甚至多看她幾眼。不過對於男人來說，過濃的香水味只會造成反效果，自然散發的洗髮水或是剛洗完衣服時的淡淡香味絕對更吸引人。

感受到女孩她閃閃發亮的眼神

靈魂之窗——眼睛是最強而有力的言語，當雙方交談時，眼神的交流也是相當重要的一個環節，像是有著淺棕色自然雙瞳的女生（而非太過於誇張的角膜變色片），或是從眼神中傳遞出的某種奇妙氛圍都會令人無法自拔，不知不覺就掉進這樣的魅力之中囉。

嘴巴發出的聲音要柔和且穩定

你可能會覺得，雖然這可能是比較主觀的想法，可是說話柔和的女生往往會令男人產生想要保護她的念頭，甚至是抱住她的衝動。另外，對韓國男生來說，聲音也是造就第一印象的主要原因之一。

對於男性說的話給予積極的反應

大家都不喜歡熱臉貼冷屁股，也討厭講出的話沒人理。即使說了奇怪的笑話也會給予笑聲、積極的反應，這樣的個性很容易令人產生好感。不過男人無法區分虛情假意與真心誠意的情況也是時有的。

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認真的女人最美！不管做什麼事都很用心的態度

當一個女生總是很用心對待他人，勤勞努力的處理每一件事，並且抱持著樂觀正面的態度，應該沒有人會不喜歡，甚至會想把她當作結婚對象。

能夠把話說得得體又漂亮的女孩

即便是同樣的話，柔和的語調往往會更加吸引人，而男人大多不偏好滿口髒話的女生。

不抽菸、沒有菸癮的女生

雖然並不是每個男人都介意，就像講髒話一樣，但大部分的男人在對女性抱有夢幻的憧憬之下，可能對於這些行為並不是那麼的好感（儘管他們自己也抽菸）。這可列為參考啦。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】