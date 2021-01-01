戀愛心理｜曖昧對象是真心還是只想上床？三個特徵教你辨認渣男

想跟妳上床的，不見得喜歡妳；但不想跟妳上床的，肯定不喜歡妳！

當妳察覺一個男人釋放出想要跟妳上床的訊息，不管他是大辣辣地告訴妳，還是隱諱地暗示妳，又或是不安分地撫摸妳，妳知道，妳釋放的性魅力抓到他了，妳吸引到他了(歡呼)，但是，接下來呢？他會選擇追求妳，想要多了解妳，想要朝妳期待的親密關係的方向前進？還是會選擇撲倒妳，在旅館大戰一場之後，各走各的，彷彿一切只是夢一場呢？

要知道，對男人來說，被吸引到，可以是發展穩定親密關係的開始，也可以只是一夜激情的邀請，但對於想要經營親密關係的女生來說，確認眼前的男人是願意進一步了解妳，而不是只想要一夜激情，才能讓妳感到安全，允許關係繼續往前走。

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阿綸認為，一個男生對妳抱持的態度，究竟是願意發展親密關係，還是只想一夜激情，可以觀察三個特徵：

1. 關於約會安排

一個願意朝親密關係發展的男生，他想的是未來跟妳相處的模樣，他會好奇妳喜歡吃什麼、妳的穿衣風格、妳的生活作息、妳比較喜歡看海還是偏好爬山、妳喜歡與很多朋友開派對還是偏好跟三兩好友喝下午茶…所以啊，他每次安排的約會應當是多元不同的，以便讓他觀察妳了解妳的不同面向。

相反的，如果他只想要一夜情，除了妳在性愛方面的偏好之外，其他的資訊他不這麼感興趣，所以他安排的約會時間往往都會涵蓋適合上床的時段，他安排的行程都會包含像是旅館之類適合上床的地方，而且啊，他可能只在性愛的部分規劃得比較仔細，例如挑選氣氛好的旅館、準備需要的玩具、如何開始撫摸、要不要玩角色扮演等等，相較之下，其他部分就很草率，比方說幾點到遊樂園，幾點集合到下一個目的地，可能連要不要準備遮陽傘或雨備都沒想過。

我並不是說真心喜歡妳的男生不會安排上床的行程，畢竟，一個男生喜歡妳，肯定也會期待跟妳〈一起享受性愛〉(而非單方面想要性愛)，他〈也在乎妳〉是不是也想要與他一起享受性愛，因此，當妳婉拒他時，他會願意尊重妳，願意了解妳婉拒的原因，也願意持續經營彼此的關係等待妳準備好；而非勉強妳、情緒勒索，強要上床，不管妳是否享受一起的性愛。而且他也會在意妳是不是也享受其他約會流程，所以他在安排其他流程時也會用心仔細，不會草草了事。

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2. 關於妳的訊息

喜歡妳的男生，會很好奇任何有關於妳的訊息，也很重視任何關於妳的訊息，他會問妳任何他想了解妳的訊息，也會記住任何觀察到的妳的模樣，更會發展與妳相處專屬的行為細節。我有個朋友是默默體貼的類型，他注意到他喜歡的女生沒有防風的外套，冬天騎車的時候，女生都默默忍受冷得發抖，於是，他每次約會都會為了女生，在車箱多備一件防風外套。

相對的，如果是只想騙妳上床的男生，他對妳的訊息並不感興趣(除了性愛偏好之外)，因此，他不會想要問妳關於妳的訊息，也不會觀察妳，更不會記得上次與妳約會的細節，即使他可能會假惺惺地說擔心妳沒有防風外套會冷，但下次約會，他可能還是會不懂妳怎麼沒有防風外套(他忘了這件事)，或是只顧趁機吃妳豆腐。

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3. 關於互動

如果他只想著上床，他的腦袋充滿著「怎麼做妳才會答應？」為了提高妳同意的機會，妳會發現他很努力地討好妳，不管妳跟他討要什麼，他都很容易答應，不管妳跟他說什麼，他都順從妳的話，以為這樣可以交換跟妳上床的權利。

而一個真心喜歡妳的男生，他想的是「希望妳也喜歡他」。他不會刻意討好妳，對於妳說的話，若他不認同也不會勉強自己順從妳，因為他希望妳喜歡的是真實的他，而非需要刻意偽裝的他(持續偽裝其實挺累的)，而且他不會將性愛視為需要用交換取得的福利，而是將性愛視為一起享受的活動，就像其他約會活動一樣，要兩個人都願意才可以一起進行。

總而言之，只想著跟妳上床的男人，將上床視為最終的目標，將約會看成付出以換取目標的過程；真心喜歡妳的男人，則將約會看成彼此認識的過程，性愛則是了解彼此性偏好的歷程。當妳需要分辨眼前的他到底是只想著上床還是真心喜歡妳，試著回憶約會經驗，看看三個指標：

1. 過份強調性愛而無法接受妳的婉拒

2. 是否在乎、記得、重視關於妳的訊息

3. 只顧討好妳或願意自我揭露

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：阿綸的關係日誌，原文：他是真的喜歡我？還是只想跟我上床？】