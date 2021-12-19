女生幫性玩具戴安全套　使用感後不適　去廁所驚見染血「膠片」

Mani已是四個子女的媽媽，與她相識十多年，見證著她和男朋友結婚，再到生下寶寶。而不打算再生育的他們，害怕不知何時又會多出一個「意外」，現在她正考慮去做結紮手術。（本文節錄自《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》。）



為什麼不戴套？因為她生平最最最害怕的便是避孕套⋯⋯

大約在十年前，她與男友終日沉溺在性愛遊戲當中，他們的性契合度極高，一起發掘不少高難度的性愛姿勢，於不同的地方進行野戰體驗，也使她第一次接觸到性玩具，種種經驗亦使她難忘至今，而她的性愛啟蒙師—便是她的現任老公。

當時仍然未婚的他們雖正值年少輕狂時，但安全意識亦已十分強，原本一直也有佩戴安全套的習慣；即使是在使用按摩棒的時候，也會因衛生問題而套上安全套後才使用。原本這是一個十分良好的習慣，但就在一次小意外後，使她對避孕套產生了恐懼⋯⋯

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有一次用完按摩棒後，她便一直覺得陰道內有點痕癢，當時以為是因殘留在體內的潤滑液所造成，按道理來說隨著潤滑液完全被排清以後，痕癢感也應徹底消失，所以她並沒有將此事放在心上。

隨後的幾天她亦未感到有任何不妥，然後已是月經到來。有天她突然看到衛生巾上的血塊當中，竟然有「膠片狀」的帶血小碎塊，她頓時心感奇怪：「這是什麼？」起初還覺得是喝太多凍飲的關係導致出現了奇怪形狀的血塊。

可是當她再上廁所時，衛生巾上已完全沒有血塊，反倒出現了兩、三塊零零碎碎的染血膠片，終於意識到嚴重性的她，徒手拿起其中的一塊，然而竟發現是有彈性的質料？！拿清水沖洗過後，才得知是安全套的碎片！她嚇得馬上用水灌洗陰道，嘗試將手指伸進陰道內把殘餘物「挖出來」，但估計碎片已經完全黏到了陰道內壁上，在肉眼看不到的狀況下根本拿不出來！而且她也十分害怕指甲會把陰道刮傷，於是便決定馬上到醫院求醫。

當面診時，醫生卻也表示愛莫能助！即使有專業儀器作輔助，但因處於月經期間使得陰道長期維持沾滿血的狀態，為了避免造成其他損傷，醫生建議她待經期結束後再回到醫院把其他殘餘物取出。

於是，她度過了人生中最難捱的七天，之後終於成功將所有碎片從陰道裡拿出，醫生一共幫她拿出了八塊不同大小的避孕套碎片。而得出的結論是：他們在使用玩具時因潤滑不足再加上劇烈的摩擦以致安全套破裂。而且在使用後只把安全套上的膠圈取下來，也沒仔細地檢查便把它丟掉，所以才導致碎片一直殘留在體內也沒有發現。

至此他們再也不敢使用安全套，很快便因為懷上了寶寶而決定結婚。但幸好他們婚後亦一直相愛至今，更先後誕下四名活潑可愛的小孩。

世界真的是無奇不有，下次在使用安全套後請謹記要先徹底檢查一遍⋯⋯

《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》（紅出版集團授權使用）

書名：90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞



作者：二鍋頭



一位不甘平凡的90後女生。早幾年因創業失敗而被「一鋪清袋」。在沒什麼可再輸的情況下，決定追隨內心去做自己真正感興趣的工作，於是決心入行成人用品行業，同時記錄著自己的工作點滴以及心路歷程。



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【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】