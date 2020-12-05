性愛冷知識｜戴安全套五個步驟三大錯誤　唔睇清楚下年做爸爸媽媽

現今的避孕方式真的不少，您可能有聽過計算安全期、體外射精或經期性交等宣稱有效的無套避孕法，但用這些方法來避免當爸，其功效是比不上簡單方便的保險套。此外，保險套除了能減少喜獲麟兒的意外，對於降低性病感染機率也非常有效，如此神物，除了隨時準備一兩個，以備不時之需外，腦中的保險套知識當然也要備好備滿，以下將介紹正確穿戴保險套的步驟，以及3種NG行為。 文: 于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

保險套材質有哪些？



市面上的保險套五花八門，甚至還有不同口味、顏色、顆粒等噱頭，提供消費者選購，但我們要回歸初心，保險套的材質與舒適度，才是能避孕和避免感染的關鍵，一個讓使用者戴的不舒服的保險套，又怎麼能讓使用者願意建立使用保險套的習慣呢？以下這3種保險套材質，都能夠達成避孕及隔絕病毒入侵的任務：

— 乳膠(Latex) — 聚胺酯(Polyurethane) — 聚異戊二烯(polyisoprene)

保險套穿戴5步驟



了解保險套材質後，接下來便是實戰了，記住口訣：撕搓戴射丟，一起來看看保險套的正確使用方式吧！

保險套穿戴有哪5個步驟？（點圖放大▼▼▼）

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3種保險套的NG戴法

了解挑選和使用保險套的步驟後，您還需要知道什麼呢？以下將舉出3種常見的保險套NG戴法，請牢記在心底，避免精卵相遇。

戴安全套時不能夠犯的3個錯誤（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：戴錯明年生小孩！保險套3種NG別犯】