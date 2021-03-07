撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-07 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

網上流傳不少關於愛的「知識」不過卻難分真假，例如有傳某些性愛體位可以避孕、拔出來就不會懷孕等等，安全套只用30分鐘就要換，又是真是假？另外，不少人都知道AV情節誇張不能盡信，可是有些看上去正常的AV，原來都暗藏地雷，如果照做分分鐘出事。這17個性愛誤解，大家要小心了！

網上流傳不少關於愛的「知識」不過卻難分真假。

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AV個個都睇過，女優美麗可愛，男優虎虎生威，陪著萬千男生成長。不過看還看，千萬不別在AV中偷師。AV只是表演性質，可總有男生會誤信甚至模仿當中情節，男性泌尿研究博士許藍方就指出6個女生最討厭的AV誤解，男生跟著AV來做，小心鬧分手。

👇👇👇按圖看女生最討厭的6個AV誤解👇👇👇

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原影片YouTube出處

許藍方博士的粉絲團

不少人都知道AV情節誇張不能盡信，可是有些看上去正常的AV，原來都暗藏地雷，如果照做分分鐘出事。香港YouTube情趣頻道主持人Choco表示，其實很多床上的小動作，不會令性愛更歡愉，反而會令女生分心，甚至厭惡，大家千萬不要學。

👇👇👇按圖看6個千萬別學的AV小動作👇👇👇

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Choco的頻道：按我

何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？奶茶妹請來了性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

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