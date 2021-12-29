不同於開放自由的歐美教育，亞洲學生從成績到服裝到儀容、到校時間、午休得趴睡、早晚自習等，大小校規、班規設限數不完，有不少規定讓人感到厭煩，讓許多網友覺得在台灣當學生可說是「怨氣滿點」。



近期網路上就有人發起延後到校時間，希望台灣學生可以睡得更飽，提升讀書效率等，激起兩派論戰，除此之外還有哪些讓人覺得很不合理的校規或體制規範呢？今DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出最讓「網友極度不滿的十大學校規定」哪個最讓你有感呢？

學生不準談戀愛、校裙必須及膝⋯⋯還有什麼校規令網民感到不滿呢？（點撃圖片放大看）

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NO. 10 必須參加早會

回想學生時期，一大早準時到校不是先上課，是得參加早會升旗典禮、唱國歌、校歌等，站著聽校長講大道理訓話，師長表揚或譴責學生，讓許多人覺得很浪費時間。

雖然有部分網友覺得這是凝聚學生向心力的必要行程，若遇到大熱天，還得在太陽下曝曬，冬天則要忍著寒風，不少網友回憶「都聽到睡著」、「訓導主任講到下雨還在講」、「真的沒意義」。

NO.9 讀書至上禁談戀愛

青少年期探索情感與自我很正常，但大部分家長跟校方仍以「談戀愛會影響成績」為由，下達禁愛令，先前就有台灣私立學校爆出，學生因為交往就被老師訓斥，用監視器抓學生情侶互動，要求得簽下「分手證明書」等，雖校方澄清沒有這回事，但網友們覺得還是有很多學校有這觀念，認為「想法很過時」、「越管交往越兇吧」、「戀愛分手後會成長，也沒什麼不好啊」。

NO.8 個人物品被檢查沒收

學生時期逐漸培養自我意識、身體自主權的觀念，校方教學生尊重彼此隱私權，但一邊「被搜索學生書包」或是沒收手機、個人物品等，讓許多網友反感，也因此鬧出不少新聞爭議，今年台灣屏東就有高中生爆料，有老師趁期末考到學生宿舍翻箱倒櫃搜查，引起學生反彈大呼「不如犯罪嫌疑人」由於現行規範也只提到「有安全疑慮下」才可檢視學生私物，模糊規範容易讓人覺得不被尊重。

NO. 7 午餐難吃又得訂

說到學生回憶，除了得常時間待在學校讀書，必定得面對的伙食問題，也是造成許多網友抱怨，像是很多人就抱怨午餐不好吃，螢光咖哩、三色豆等油膩或是樣貌不佳的菜菜等，但因為不能訂外賣，也只能跟著自費訂購，讓網友直言「無法懷念」、「長大發現有很多午餐弊案，超傻眼」、「回憶很不好」不過也有人表示吃得很開心，看來要兼顧所有人能負擔的價格兼具美味度，不是件簡單事啊！

NO. 6 超級早就要到校讀書

台灣學生讀書時間長，為了趕在7:30前到校，許多人6點就起床，一路上課到傍晚，接著晚上繼續補習，一天有超過12個小時都在學習，被網友批評根本就是「奴隸養成」、「唸書時間這麼久也沒比國外強」因此日前就有人提案將國高中上課時間延後，改為9點30分到下午5點，吸引破萬人附議，支持網友認為學生睡得飽才能有效學習，但反對者考量家長接送問題，應該先檢討國內學生不補習不行的風氣。

NO.5 禁戴隱形眼鏡、化妝

許多青少年男女開始注重外表，學習如何打扮，保養化妝等，不過大部分學校仍以學習為考量，禁止學生化妝或帶隱形眼鏡，還曾有校方連學生修眉毛都禁止。

網友表示與其禁止，不如教學生如何正確使用保養品、防曬等，且校方重點應該是擺在學習，不該是禁止學生不能做什麼事「愛美是天性」、「韓國很多妹妹從國中就開始化妝」、「先練習不然大學都化的跟鬼一樣」。

No.4 髮禁不能隨意染燙剪

不同於歐美學生，可以爆炸頭、辮子頭或有不同髮色，台灣早期從教育部統一規定髮禁，男生平頭，女生耳下三公分，到2005年全面解禁，讓學生可以自由決定髮型髮色，但仍有許多私立學校會規定學生不可染燙，但許多網友認為「外表跟讀書根本沒有關係」還有家長在爆料公社表示為了獎勵國小女兒，讓她挑染在頭髮內側，沒想到反被同學告狀，事後遭學校開會要求染回，讓原PO大呼「這是什麼狀況？」引起留言熱議「頭髮顏色關學校啥事」。

NO.3 服裝規定從頭管到腳

台灣學生的服裝規定，可說是「從頭管到腳」除了髮禁，裙子的長度要限制，不可穿短襪，鞋子不能有怪顏色，天氣變冷或變熱，也要等統一換季才能換成冬夏季服裝。即使發了運動服，穿著時機也有限制，像是不可在校外或是進校門穿，天冷時外套不能混搭制服、自行添加衣物等，對此台灣行政院長蘇貞昌在年初時還特地發文「學生安心加外套，政府給你靠！」要求學校不能處罰學生因寒流穿自己的外套跟圍巾。

NO.2 早晚都要打掃學校

「要求學生早晚都要打掃到底是不是陋習？」近期在網路上被熱烈討論，反對者認為這屬於家庭教育，幼稚園或是國小學習還算合理，但到了國高中都還要強制早晚打掃，就有人不解「不知道要打掃要學什麼」、「為啥學生繳錢還要掃地」、「為什麼要幫老師掃辦公室」並質疑老師為何不用掃地等，近期更有台灣國中生因為「沒盡打掃責任」被記26支警告，該學生母親就認為「小孩去學校又不是當清潔員」引起雙方網友熱議。

NO.1 考不好被各種體罰

雖然現在早已明文規定不可體罰，但仍有許多家長跟學校有「讀書至上」觀念，為讓學生成績進步，發明花式體罰招數，光是打手心就有好幾種不同道具，從藤條、熱融膠、木椅板等，到罰半蹲、人體拱橋、罰站等，幾乎是網友們的學生時期共同回憶。

近期適逢開學，台灣南部也有國中生抗議有老師罰成績差的學生交互蹲跳、賞耳光等，讓網友大呼「現在都什麼年代了！」不過適切體罰的必要性，也常引起兩方網友辯論，使得體罰話題總是有許多討論聲量。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年9月2日至2021年9月1日，共2年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網友賭爛的班規、校規』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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