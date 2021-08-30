【開學 / 大學 / 中大 / 大學生 / Freshman】臨近9月開學季節，一眾將升讀大學的新鮮人，是否急不及待要投入多姿多彩的大學校園生活呢？近日，Facebook專頁「CUHK Secrets」有中大生發文指「發覺好多組爸媽都無提及Freshmen七件事，希望提點下佢哋費事唔知頭唔知路」，到底是甚麼事呢？



Facebook專頁「CUHK Secrets」截圖

每年總有大學老鬼喜歡開玩笑，捉弄剛入U不懂大學文化的大一新生，騙他們說「年度火警演習要鬥快集隊」、「大學校門會有保安捉無扣頸頭鈕同裙過短」、「中大搭校巴要校巴証」、「大學上堂去廁所/飲水前要舉手問教授」、「大學書局門口每年都有各科書單」⋯⋯ 回想當年大家又聽過甚麼經典年經老鬼大整蠱老作的「大學校規」呢？

Facebook專頁「CUHK Secrets」截圖

當然，這些都只是歷年每屆組爸/媽說來騙Freshman的玩笑，但總有大學老鬼樂此不疲，樂於將這些「傳說的校規」弄的越來越逼真，甚至將根本不存在的中大校巴證實體化！數天已獲近3千網民讚好，不知道該讚好的網民當年是否被這些「大整蠱」大學規距捉弄過？

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講完笑，都要了解大學的真實情況，今次先說說中大。自成一角的中大，常被稱為「山城」，中大獨有的自我介紹方法、中大傳說、 大學用語⋯⋯即將升讀中大的Freshman寶寶又知道幾多呢？中大同學有獨特自我介紹的方法，普遍均以四個字完成自介。第一個字為書院簡稱、第二及第三個字為學系、第四個字為年級。例子：聯合書院理學院一年級生，簡稱「聯理學一」；和聲書院醫學院一年級生，則簡稱「和醫學一」。想知更多？即Click入圖輯睇下啦！

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放工後可否不回覆工作訊息？有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

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