早前韓劇《無法抗拒的他》相當火紅，劇中由鮮肉男星宋江飾演的男主角朴宰彥，其誇張的渣男行徑，是現實生活中讓女孩們避之唯恐不及的，近日澳洲一項研究便指出，擁有以下4種面相特徵的男人，可能有更高的出軌、劈腿傾向，提供給女孩們作為參考，減少遇上渣男的機率！



澳洲一間大學於今年二月份的《進化與人類行為》期刊上，發表了一項針對是否能從五官判斷一個人對男女關係開放程度的研究，研究指出男性某些特徵與睪固酮有關，而具有這些特徵較明顯的男性，在研究中顯示比較喜歡一夜情、並有較多劈腿紀錄，不過由於此研究並未設計睪固酮測量，所以肯定性尚不足，以下4個特徵僅供大家參考。

▼▼▼按圖即睇4大「渣男面相」▼▼▼

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1. 臉型長

臉型較長的男性，懂得如何討好、誘惑異性的方法，喜歡故意放線讓女生主動投懷送抱，藉此讓自己處於一個道德上較不會被責備的一方，把異性玩弄於股掌之間的能力高超。

2. 鼻子大

不只是研究中有此特徵，許多人也都認為鼻子大的男生，越是無法抗拒女色，只要有美女在眼前，沒有不吃的理由。

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3. 高額頭

擁有高額頭的男性，以面相來看，代表著聰明、好勝，財運也不錯，所以他們有能力、有成就的形象，就特別受到異性歡迎，即使有了交往的對象，也難保會不會受不了誘惑而出軌。

4. 大眼睛

許多女孩會喜歡擁有一雙大眼睛的男生，深邃五官的確是帥氣，有漂亮大眼顏值肯定加分不少，不過眼睛大的男生通常個性上會比較感性一點，基本上是跟著感覺行事，當誘惑出現時很難控制住自己。

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