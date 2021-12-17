年尾是轉工旺季，如果有一份工作，會在你上班不久，便一次預先支付你一年薪酬，你覺得如何？最近有台灣網民遇到這個問題，對公司的做法感到疑惑，便到網上討論區向其他網友請教，有網民解構公司的做法原來細思極恐。



到底一次過出一年糧，是好是壞？（《大叔的愛》劇照）

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有台灣網民16日在PTT討論區中發文「大家遇過先給年薪的公司嗎？」，文中指表示自己是製圖專業，到一家知名建築公司面試，談好下星期一上班，對方更表示會直接先出三個月試用期的人工，等過了期試用期，再直接一次過出餘下9個月的人工，「錢昨天下午真的直接匯入戶頭（帳戶）了」，他又指到明年初，公司又會直接出支付未來一年的人工，還加上去年獎金。

不少網民都覺得能遇上這種公司，樓主太好運了，「表示公司資金很充裕」、「爽爆阿，還能額外賺一點利息」，更有人笑言「確定是製圖不是製毒？」，亦有人表示隱憂「這樣月光族就完蛋了」。然而，有熟悉行情的網民則表示，其實這是公司的小手段......👇👇👇按圖看公司出糧「陰謀」👇👇👇

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如果大家遇上這份工作，會寧願對方一次過出一年人工，還是逐個月出糧呢？留言分享一下你的看法吧！

同場加映：年尾轉工注意！網民列9項有等於無公司福利：連MPF都好意思講當係

年尾除了有聖誕節，更是轉工旺季，對卡打算轉工的打工仔來睿，工作福利自然是考慮的重要因素之一。有網民列舉出香港公司常見的10個垃圾級福利，笑指有公司「連會供MPF（強積金）都好意思當係福利」。👉即睇香港公司有幾誇張👈

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