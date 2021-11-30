如果有一天，跟你一起住的女友突然少了回家，而且有不尋常舉動，你會否覺得有可疑？有網民最近遇上類似的事情，更懷疑自己的女友出賣肉體，到連登討論區上求救後，鄧來大量網民圍觀。



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樓主表示自己今年27歲，女友25歲，拍了7年拖，大家都是是對方的初戀。樓主自言讀書不成，中六畢業後之後都是做苦力、紮鐵，女友讀書成績也不好，畢業之後就做地產。二人月收入都有六位數，目前租私樓，每人有一部車。不過棲主亦有自卑的一面，「其實我會覺得自己係老粗，所以有啲自卑，一向都對女友幾好，經常會送嘢畀，撈呀送手袋。」不過事情在半年前發生了改變......

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網民看罷他的故事之後，大部份都認為樓主應該要主動求證「一有呢個疑惑就永遠停唔到」，提議他應該要檢查對方的電話，甚至自己跟一下女友，看看她到底去哪，折衷一點的，可以向女友的家人求證，由側面試探，問問她是否回過家，再不然向一開始的失戀好姊妹查詢，看看有沒有蛛絲馬跡。

如果你是樓主的話，你又會不會求證？還是扮作不知道，然後等有一天自爆？留言分享一下你的看法吧！

同場加映：港男做愛時發現女友下體有異樣 懷疑自己戴帽反被網民嘲沒常識

有港男在連登討論區發文求助 ，指自己最近，跟交往了一年半的女朋友啪啪啪時，發現對方下體有異樣，令他大感困惑，更懷疑女朋友有事瞞著自己，分分鐘戴了帽都不自知！不過一眾連登仔看罷樓主求救文後不禁失笑。 👉即睇究竟係咩事👈

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