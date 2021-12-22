聖誕節即將來臨了，你已經想好和誰一起度過了嗎？有的人選擇一個人過，和另一半度過或者和家人好朋友們一起慶祝聖誕節啦！聖誕節當天除了可以交換聖誕禮物變聚會之外，那麼肯定絕對少不了「喝酒&玩遊戲」的環節啦！因為對於家人好友們平時都在各忙各，唯有在節日才能抽空時間互相見面。



聖誕節那麼美好的氣氛，一定要玩遊戲，輸了就小罰一杯吧！這樣就不會害怕出現尷尬場面啦～（切記：記得做好防疫措施&適量喝酒哦！）以下是小編認為聖誕節酒局可玩的遊戲！

喝酒只懂得猜枚？太落後了！快看這4個聚酒酒局必玩的小遊戲，預先練習一下就不會被灌醉！（點撃圖片放大看）

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【聖誕節酒局遊戲】我有、你沒有遊戲

這遊戲越多人玩越刺激，並且還能聽到不少的八卦呢～哈哈哈～每個人輪流說出一件「認為只有你會做的事、別人卻不會的事」要是別人沒做過，那就需要喝酒啦～如果現場有一半以上的人都做過了，那就需要自己再罰一杯啦！（你也可以換成說出一件「只有你不會做，別人卻會做的事」，做過的人就需要喝一杯呢！）

【聖誕節酒局遊戲】7號碼很危險！

只要在輪流喊數字的時候，只要有關7號碼以及7的倍數都必須要拍手或者做一個動作。如果想要把遊戲變得更有趣的時候，你可以選擇做些搞怪的動作啦～如：在喊17的時候（因有7號碼）就需要扮鬼臉或者大喊：「聖誕節快樂！／MerryChristmas！」如果說了不對的號碼或者忘了在7號碼、倍數做動作，那就必須要喝酒啦！

【聖誕節酒局遊戲】請不動你的手機！

難得的聖誕節的聚會，那就請大家都放下手機吧！讓我們一起互相聊着彼此近期的狀況，說一說煩惱然後互相鼓勵吧！所以要是有人動了手機或者在設定一個時間內有訊息來了的話，那就需要有小小的懲罰囉～如果是好友們的聚會，那就可以說好訊息來了的話就讓大家看訊息是誰發來的呢～

【聖誕節酒局遊戲】我是神經病！

小編認為這個挺特別的遊戲啊～你可以選擇用抽卡的方式來抽誰是神經病，也可以是隨機想當神經病。只要一喊：「我是神經病」身邊的人都不能和他人聊天約20分鐘，（其他人都正常聊天）如果有人不小心和他人聊天的話那就再罰一杯啦！如果20分鐘後都沒人他人說話，那就自己需要罰一杯啦～

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