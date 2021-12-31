2022年斷捨離不止物品！盤點50件東西必須丟掉　趁新一年逐一整理

大家總會說今年一定要學會「斷捨離」，然而真正辦到的人又有幾個？究竟我們是選擇性看不見，還是真的因為「捨不得」而養成什麼都不丟的壞習慣？在小編看來，兩者皆是～（笑）



而為了時刻提醒大家，小編今天就來列出了「50個2022年前必須要扔掉的、改掉的東西和壞習慣」，大家一起來斷捨離，一天「丟」一樣，一天「改掉」一件壞習慣也好啦！

斷捨離不局限於物品，壞習慣都可以在一起斷捨離！盤點50件年末必須丟掉的東西！（點撃放大看）

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【社交／關係篇】

雖說「斷捨離」的基礎是扔東西，但沒有必要留下的「陌生人」斷了更好哦～

1、刪掉不認識的朋友通信錄／Facebook／IG

2、刪掉不重要的聊天記錄

3、刪掉相冊裏沒有用的照片／截圖

4、忘掉傷害過你的人

5、離開虛情假意的朋友

【衣物篇】

每天總嚷嚷着沒有衣服穿，主要是衣櫃裏的款式都已經不是你喜歡的。與其讓它繼續塞爆你的櫃子，不如整理出來，該丟的丟，還完美無缺卻又不喜歡、不會再穿的，也可以捐出去給其他有需要的人哦～（比如孤兒院的孩子們～）

6、已經變形變黃的內衣褲【這個一定一定記得丟掉，不能捐】

7、破洞、鬆掉的襪子【這個一定一定記得丟掉，不能捐】

8、穿了很多次依然磨腳的鞋子

9、起毛球、領子變形、發黃的衣服

10、放在櫥裏一年都沒動過的過時衣服／褲子

11、再也不會揹出去的包包

【美妝品篇】

女人的天性，就是一旦看到別人說好，就莫名覺得自己一定適合，結果入手後才發現根本不是這麼一回事。就這樣，一瓶、兩瓶、三瓶，越囤積越多，最後不是過期了，就是忘記了。

12、已經過期的護膚品

13、不適合自己肌膚的保養品

14、不喜歡的香水（建議可以問朋友要不要哦～）

15、用超過3個月的美妝蛋

16、用了很久的毛巾

17、乾巴巴不好用的口紅

18、化妝品的包裝盒

19、用完的護膚品瓶瓶罐罐

20、生鏽、劣質的首飾品

21、沒有彈力的髮圈

【雜物篇】

誰敢說自己家完全沒雜物的，小編才不信呢。當然，很多時候我們並非想要收藏或不捨得丟，而是放久了就忘記了……趁着現在有這個mood，時機也到了，就趕緊處理處理吧！記得在捨不得丟之前，先問問自己，你真的還需要「它」嗎？你還會再「用它」嗎？

22、無用發票／電影票

23、無用的傳單

24、前任送的東西（這個因人而異，好用的還是不要浪費啦XD）

25、壞掉的數據線

26、舊的日曆

27、囤積過多，你以為還會用得上的塑料袋

28、禮物包裝盒

29、過期藥包

30、沒用的酒店洗漱用品

31、不出水的筆

32、用不到的會員卡

33、壞掉一隻的耳機

34、外賣的餐具【這個真的多到嚇死人～】

35、換下來的舊手機殼

【家居用品篇】

好的家電，當然用多久都沒關係，但該定時更換的東西，真的也不能省。比如抹布、毛巾、牙刷等，這些用久了都會滋生細菌的，所以千萬不要忘記更換啊～（父母不讓丟你就默默換。）

36、用久了又黑又灰洗不乾淨的抹布

37、已經不能再使用的家電

38、用了很多年的牀單枕頭套

39、用超過3個月的牙刷

40、不太能吸水的拖把&已經掉毛的掃把

41、拉鍊不順／輪子壞掉一個的行李箱

42、生鏽的鍋具

【壞習慣篇】

最後這個「壞習慣篇」，就是「道理誰都懂，能做到的又有幾個」系列（笑），並且也是你、我、他、都「最難斷捨離」和「最難改掉的壞習慣」啦！快說說吧，一下這幾條你中了多少？不瞞大家，小編全BINGO！（是該檢討檢討了～）

43、改掉拖延症

44、改掉總沉迷遊戲，耽誤正事

45、改掉盲目跟風買東西，見到打折舊買，結果從來都不用的壞習慣

46、改掉暴飲暴食，過度飲酒，不注意健康

47、改掉報復性熬夜

48、改掉「隨便」這句口頭禪

49、改掉過度依賴別人的想法

50、改掉總對親近的人亂髮脾氣的壞習慣

是說，其實所謂的「斷捨離」並不是教大家該怎麼打掃房子或該怎麼收納，而是要在「離」的過程中去反省自己下一年別再重複上一年的問題。比如壞習慣、比如用壞的東西不即時丟等…而等到你真正學會「斷捨離」後就會發現，當生活裏只留下自己最喜歡的物品和最喜歡的人，是多麼舒服的一件事啊～

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