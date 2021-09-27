人際關係｜呢7種朋友不要也罷　自私又佔有你　幾友好都要斷捨離

人類本來就是群居動物，所以我們很習慣在意別人的想法與看法，也會習慣性地去融入一個群體。小時候，我們聽不懂什麼叫做「好朋友不多，只要有一、兩個懂你的就夠了」這句話，總希望在班上能有一群朋友，班上交不夠，還要到隔壁班去交流，甚至如果有學長姐是自己的朋友，那就再好不過了！



所以我們不只想要有朋友，還期待著有很多朋友，不管是為了人脈、為了利益，或是為了當自己遇到困難時，有人可以哭訴，也因此，有很多朋友的人，會被正面地稱之為「人氣王」，沒有朋友的，就會被稱為「邊緣人」等偏負面的詞。

以IG心靈語錄擁有廣大忠實讀者的涵寶寶，在新書中《喜歡不了自己，那就從不討厭開始》就大方分享，自己也曾經想在朋友圈當中找到歸屬感，很期待擁有很多朋友，不想要被排擠，不想變成很突兀的人，所以努力加入一個又一個團體。

但是，當你的友情，需要你的一昧討好才能維持，那些人，真的還稱得上是朋友嗎？

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當你有遇到以上任一狀況，那你的朋友可能是「有毒」的！當你身邊都是這種具有「毒性」的朋友，你可能也會被影響，於是開始討厭自己、沒自信，這時候，能夠成為你真正朋友的人也不敢靠近你，因此陷在這些壞朋友的泥沼中。

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我們都需要「歸屬感」

在大學時，涵寶寶透露自己曾經很擔心被稱為「怪胎」，「因為我的個性比較獨來獨往，去修想上的德文課、去應徵想要的實習、加入我想參加的社團與活動，我有點羨慕其他人有「姐妹」的感覺，所以一次因緣際會下，加入了一個由幾位女生組成的小聚會，瞬間覺得：這就是我嚮往的『閨密感』！我也有閨密了！」

只是每次聚餐後，涵寶寶的內心都會莫名地悶，因為有一個人，很喜歡批評她所做的事情，覺得她的成功都只是因為她很幸運，所以到最後連她都開始懷疑起自己，並覺得能擁有現在的一切是一種罪惡。後來遇到幾位共同朋友提點才知道原來這位閨密一直對其他人說她的壞話，說她有多麼世俗，甚至把她曾說過的心裡話、祕密，講給其他人知道。

但其實當下我很「鐵齒」，不相信這些人說的話，選擇相信我的閨密。

後來，在「那個閨蜜」的重要場合，涵寶寶成為被「遺忘」的角色，那時她才開始意會到，原來她只是對方「口中的閨密」，但不是真心邀請到「人生中的閨密」。最後，涵寶寶選擇消失，斷捨離這樣的友情。「離開後，我開始更專注於想做的事情，內心負面的聲音降低了，在自己熱愛的場域認識更多真誠的人，找到了歸屬感。」

雖然每個人都需要歸屬感，但是真的不需要「虛假的朋友」，朋友的影響很大，正面的影響是如此，負面的影響更是如此！

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勇敢地斷捨離錯的友情吧

記得當初看《完美巨聲幫3》（Pitch Perfect 3）時，有個一個橋段讓涵寶寶很感動。當DJ卡力邀請貝卡加入自己的唱片公司，而非整個合唱團時，當下貝拉選擇拒絕，因為她認為，「只有自己加入」這件事是對好友、家人的一種背叛，後來當大家知道這件事情時，說了一句話：「家人的存在，是為了扶持彼此繼續向前、追尋幸福，而不是拖住對方。」

這邊的家人，其實就是他們這一群好朋友們，所以不管是家人也好、好友也好，一群彼此信任的人，不就是會為對方的成就、夢想達成而開心的嗎？

當你徬徨無措時，他無條件地支持你。即使久久才聯絡一次，只要想起他，你就會覺得沒那麼孤獨。他會在你背負沉重壓力的時候陪你到深夜，天一亮你又能充滿力量地繼續向前走。

「嫉妒」這個詞是給敵人、對手用的，若朋友也跟著嫉妒自己，那朋友跟敵人的差異又是什麼呢？差在有沒有美好的話語包裝嗎？

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人生已經夠難了，不需要把這種人請進來。

發現錯的人、錯的朋友，就勇敢斷捨離吧！不用不好意思，因為不再是朋友後，你就會發現，心裡真正的距離，會一一呈現在你物理的距離，他會比想像中更快地從你的生活圈裡消失，因為，單方面維繫關係很累，而切斷後就真的會斷得很徹底，或許是因為這樣的友情是強求而來的，你們從來都不在同一個世界裡。

陪你笑的人很多，但陪你哭的人很少

人一生中會遇到很多人，但是又有多少人，是真的可以走到自己心中、真正可以談心的朋友呢？這樣的朋友，往往都會在你人生最困難時更能呈現。

友情跟愛情一樣，「好」的定義沒有唯一的標準，但最容易判斷的就是，跟這個人相處在一起時，你會覺得很心安，當你把所有難過的事告訴他，會有種放下心中大石頭的感覺，當他有困難時，你也是他第一個訴苦的對象。你有這樣的朋友嗎？

當我們意氣風發時，不管本性是個怎樣的人，對別人而言，就是個有利可圖的人，也許是為了你的名氣、財富、影響力，在那個當下的我們，自然而然結交到好多朋友，有些認識還不到一個月就開始稱兄道弟；而在你低潮期，不順利的時候，又有多少朋友，留下來陪你說說話呢？

祝福大家都能有個隨時都願意聽你分享心情的朋友！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：沒有朋友很難受，但假裝的友情更不好過！人生已經夠難了，不需要把這7種「毒朋友」請進來。】