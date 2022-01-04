女友被發現「青梅竹馬」男生去旅行仲同床共枕　男網友求助點做好

國外一名男性本月14日在社群平台提到，交往4年的25歲女友近期跟青梅竹馬出遊，因民宿床位不夠睡同一張床，讓他感到心煩意亂。



原PO表示自己當時有公務在身，無法請假同遊。他100%相信女友跟青梅竹馬之間是清白的，且同行的還有原PO的26歲男性朋友，對方也說沒察覺雙方有任何異狀。但原PO表示自己問了女友旅遊細節後，才知道她跟青梅竹馬同床，覺得自己沒受到尊重，想請問網友是否要再找女友深談此事。

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許多網友建議原PO還是要向女友表達內心感受：「可以告訴她你不喜歡她這麼做，並請她以後別這麼做了，但你不應該生氣，因為她當時並不知道你會介意」、「這件事完全取決於你和你女友的關係，以及你女友和青梅竹馬的關係。我20多歲出遊時也常和異性友人共用床鋪，但要看我跟那個朋友的關係，有些朋友我完全不想跟他們同床，寧可睡地板」、「即使你們交往4年，可能不見得非常了解彼此，她可能沒法預期你會不喜歡這件事，你可以告訴她你感覺怪怪的，如果之後發生類似情況，請她提前告訴你」、「我和許多同性、異性好友同床過，但期間從沒碰觸他們，也沒有對他們產生幻想。」

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也有網友認為女友態度可疑：「訂房時不就能預期會睡到怎樣的房型？女友怎麼最後會跟異性友人同床 ？」、「要去探究女友隱瞞這些訊息的原因。」

一名網友則點出：「我之前旅行時也跟異性朋友同床，但沒跟女友說，因為如果吐實，女友肯定會生氣且疑神疑鬼，為了不破壞雙方感情我選擇不說。」

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