聖誕音樂無限Loop真係好煩！商場洗腦播歌　專家：易由喜慶變壓力

撰文：NOW健康
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聖誕節到來，許多店家們為了營造過節氣氛，會一直重複播放聖誕音樂。「Jingle Bell……」最近去到哪裡，是不是都會聽到這首應景的歌曲呢？

整天重複的聖誕音樂 大大影響店員的心理健康

對於某些人來說，聖誕節可能是一年當中最美好的時光，但對於其他人來說可能不是，即便只是叮叮噹的聖誕音樂，都可能會令他們受不了，甚至可能是造成壓力的主要原因。事實上，《消費者報告》（Consumer Reports）在 2011年進行的一項調查發現，有23%的受訪者表示，他們害怕聽到假期期間的季節性音樂。

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在2017年進行的另一項調查顯示，消費者通常不喜歡商店裡的聖誕音樂，調查發現，有25%的英國消費者表示，他們發現這些節慶音樂過於重複和乏味，讓他們感覺不那麼喜慶。

調查還指出，對於被迫整天聽音樂的零售員工，音樂甚至削弱了他們的情緒健康。在假期期間偶爾聽1、2次的顧客可能還好，但員工必須從11月到1月，天天地聽同一個音樂播放列表。他們必須有意識地努力讓自己淹沒聖誕音樂的聲音中，否則就會發瘋。臨床心理學家Linda Blair表示，如果他們不這樣做，他們就無法專注於其他任何事情上。

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聖誕節音樂惱人？ 快找出你的壓力來源

賓州州立大學私人執業心理學家Elaine Rodino指出，音樂可以喚起人們對過去的回憶，如但果聖誕音樂讓人感到壓力，反而可能會喚起童年時期的痛苦經歷。

專家說道，從11月初開始的不間斷的聖誕音樂，的確會讓人感覺精神疲憊，並且會引發對所有必須完成的與假期相關的瑣事壓力提醒，例如為親戚購買禮物、裝飾聖誕樹，甚至是舉辦節日派對等事項。

所以Elaine Rodino建議因這些期望而感到壓力的人，一定要減輕自己的負擔。例如不要太拘泥於裝飾、發送賀卡，或要為多少人買多少禮物的這些需求，可以透過更簡單的方法來處理。

Elaine Rodino進一步說明，控制假期計劃並將其融入生活中，有助於減輕負擔。她還建議找出壓力或悲傷的根源，去弄清楚壓力或悲傷是由於節日音樂，還是其他原因引起的。因為找出你感到憂鬱的原因，可能會幫助你理解為什麼某些歌曲或事件會引發悲傷。

如果音樂對你來說很煩人，Elaine Rodino建議，在購物時，可戴上耳塞或耳機，來蓋掉這些惱人的音樂。

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