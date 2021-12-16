情侶交往一段時間後，可能會與對方家長會面，讓家人知道目前感情狀況，但日前一名女網友發文求救，她應男友媽媽邀請住進男方家，沒想到對方家庭的「特殊習慣」讓她十分尷尬，因此她問「是因為他們把我當成一家人，才會這麼無拘無束嗎？」



台灣一名女網友在「匿名公社」PO文表示，身為北漂族的她，從大學畢業以後就在新北市租房子，半年前交了男朋友，雙方感情發展很快速，已經見過對方家長了，到前些日子，去男方家都是陪對方父母吃飯後就離開，尚未在他家過夜。

▼▼▼即睇男友家庭到底有咩特殊習慣！▼▼▼

+ 8

直到最近租屋處合約到期，男友媽建議她「乾脆搬來跟我們同住」，男友也很贊成這項提議，認為可以省房租，還能把租屋費當成結婚基金，沒想到原PO搬到對方家第一天，就發生讓她傻眼的事情。

原PO透露，「男友一家人在使用浴室時都不關門」，而且他家浴室從客廳就能看得一清二楚，男友媽在洗澡時，男友會很自然地走進去小便，還會一邊跟媽媽閒聊，害得原PO很尷尬，只能坐在客廳沙發假裝看手機。

輪到男友爸洗澡時，原PO受不了在客廳會看到對方洗澡，於是跑進房間躲起來。事後她問男友「為什麼一家人都不關門」，男友認為她太大驚小怪，並解釋「我們家感情很好，而且浴室只有一間，所以從小就習慣用浴室不關門」。

最後原PO認為，雖然會很尷尬難受，但這是不是代表「男友家人把我也納入家庭的一份子，才在我面前無拘無束？」對此，網友們認為「雖然很尷尬，但他家人把妳當自己人了」、「真開放的一家人」，也有人分享自家情形「我老婆家庭也是這樣，姊姊上廁所、洗澡都不關門」、「我家也是這樣，全家人上廁所都不關門會很奇怪嗎？」、「我們一家三口也差不多這樣，但有新成員在家，是會關門的」。

延伸閱讀：第一次住男友屋企四個必敗NG行為 沖涼有學問 打掃房間係大忌？

+ 7

延伸閱讀：台中女話屋企缺水想去台北男友家沖涼 笨男竟拒絕：點解去咁遠洗

+ 10

延伸閱讀：

同樣瓶裝水 超商和檳榔攤差價高！網友揭內幕：黑心食品

他問公務員初等考「不到30K」為何搶破頭？ 網曝關鍵差別

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】