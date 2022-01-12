最近日夜温差天氣較大，晚上尤其寒冷，不少人晚上睡覺時都會特地開暖氣、暖爐，甚至在床上鋪上電熱氈。加上香港第五波疫情爆發，感染Omicron病毒個案增加，不少市民擔心有日會入竹篙灣準備定走佬袋物資，有網民更提議帶電熱氈。不過，韓國YouTube頻道알고보면近日邀請睡眠專家、醫生分析，指出原來睡覺時太暖反而會令睡眠質素變差！



天氣寒冷，打算開電熱氈有助入睡，但原來反而會令睡眠質素下降？/《ABYSS》劇照

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開電熱氈的確更易入睡

韓國慶熙大學醫科大學神經科教授申源哲（譯音）在接受節目訪問時表示，周遭的溫度變暖的話，可以令身體鬆弛、肌肉和精神都能放鬆，所以會令人有睡意，亦可以令人更容易入睡。

開電熱氈有助入睡。／YouTube@알고보면

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沒有暖氣vs有用暖氣比較

申教授續指，雖然溫度高可以令人更容易入睡，但入睡後，如果體溫不下降的話，是很難有深層睡眠的。為了證實申教授的說話是否實屬，工作人員進行實測，測試人在沒有開暖氣及有開暖氣的情況下，睡眠質素有何不同。

▼▼▼點擊圖片查看實測結果▼▼▼

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太暖反而達不到深層睡眠

神經科專家韓振奎（譯音）解釋，人類的神經會靠光線和溫度來分辨白天和晚上。在入睡之後，正常的話體溫是會下降0.5至1度。此時，腦部就會向身體傳達「是晚上了」的訊息，身體才會進入睡眠狀態。相反，如果體溫不下降的話，腦部就會以為時間仍然是白天，繼續不釋放睡眠荷爾蒙「褪黑激素」，身體就會持續處於「REM睡眠」（即快速動眼期）狀態，代表會更容易發夢，達不到深層睡眠。

太暖反令睡眠質素下降／YouTube@알고보면

如果大家必需要開暖氣或電熱氈才能入睡的話，可以在睡前先調時間制或溫度調節，一、兩個小時後將暖氣或電熱氈溫度調低或者關掉，避免整個晚上都將室內溫度維持同一個溫度。

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