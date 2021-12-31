Instagram（ig）自拍靚相，除了背景要靚（如酒店、海景），更要有好道具（如名牌、美食），當然還要拍出自己最美一面（必要時修圖），再加濾鏡是常識吧！然而，沉溺於這種虛幻的包裝，你又敢於展示最真實的樣貌嗎？最近有網民就邀請朋友拍下「ig vs 真樣」對比短片，吸引逾700萬人次觀看！



（TikTok短片截圖）

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TikTok（抖音）經常有不少熱門短片，拍片者的行為被批評反智，甚至對模仿者造成危險，不過最近大熱的這一段影片絕對「安全」。TikTok網民「douglasg08180」日前分享了兩段影片，至今合共已累積700萬人次觀看。主題是朋友的IG模樣與真實模樣對比，總共有12位男女生上鏡 👇👇👇 看他們在ig和現實世界樣貌的分別，有的差距非常大👇👇👇

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要在不刻意造型、不化妝、不修圖、不加瀘鏡的情況下，於社交媒體發表自己的真實生活模樣，對高度沉溺ig的用家來說，非常不容易，這12位年輕男女生能展示真實一面，是自信的表現，更是與拍攝者友誼的表現。

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2022年疫情能否結束？經濟會否復蘇？本文整理了印度神童阿南德（Abhigya Anand）、法國已故星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）、保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）及英國預言家克雷格（Craig Hamilton-Parker），他們對2022年疫情、天災、政局及經濟表現的預測，竟然驚人相似，例如天災頻生，更有國家領導人死亡！詳情請到原文閱讀👈 👈