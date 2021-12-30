細細個已經聽過「不問自取，是為賊也！」偏偏職場上、辦公室內，總有不少人喜歡不問自取，尤其是「恃老賣老」的「Old Sea Food」。近日氣溫急降，有網民回到辦公室發現「老屎忽」擅自取用其暖風機，令她更嬲的是這位老同事竟然還振振有詞。



《半澤直樹2》劇照

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網民自然人自然嘴在香港討論區發文，題為「點解有啲人咁中（鍾）意不問自取？」。她說：「一返到office就見到我部暖風機被個阿嬸用咗，我都知今日凍，但你用之前係咪要問聲我呢？」她續稱，自己好聲好氣及善意提醒這位阿嬸同事，但對方卻稱只是借用一陣，又不知她幾點返到公司，「佢完全唔覺得自己有錯囉，依家同你好熟咩，你咁樣不問自取同做賊有咩分別呀？」👇👇👇不少網民都表示曾遇過不問自取同事，睇網民點睇👇👇👇

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網民：試過俾人著咗對鞋

眾多留言中，有網民更表示：「我試過放喺公司對鞋俾同事著咗！」至於被擅取暖風機的網民最後稱：「我決定以後都鎖返喺櫃桶到，廢事再俾呢啲人亂用！」不少網民都有類似經驗，形容這些厚臉皮同事冇家教，「啲老一輩係咁㗎 勁自我中心！」如果你是初入職場的小薯，切記即使是一支筆，也不要不問自取！

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同場加映：網民怒數職場上20句假話難聽過粗口 呢句嘔心過「大家一家人」！😁

返工要虛偽少少做人就難免，但是有些所謂「美言」，尤其出自老細或上司把口，其實難聽過粗口。近日有網民在FACEBOOK發文，叫大家分享職場上聽過最假的說話，立即得到大家踴躍發言，其中最多人認同的一句話應該好多人都聽過，大家是否猜到是哪一句？詳情請到原文閱讀👈 👈