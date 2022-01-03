2021的下半年亦終於踏入了結束，今年無論在電視還是電影界都有不少令人深刻的作品，與此同時也有不少偶像明星亦因此彈出！近日日本知名時尚雜誌《ViVi》亦評選了日本國寶級帥哥TOP10，當中兩位曾出演過BL劇的男神都輕鬆上榜！快看看你的心水男神或老公是否都榜上有名吧！



（IG @FURIFURA_MOVIE）

日本知名時尚雜誌《ViVi》每年都會將入選為帥哥的男星分為3個類別，分別是NOW國寶級（正當紅藝人）、NEXT國寶級（22歲以下）和 ADULT國寶級（30歲以上），其中今年的年輕藝人較多，而之前入選的菅田將暉、山崎賢人等已進入了殿堂級藝人，因此他們的投票無效。

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這次的NOW國寶級（正當紅藝人）男星TOP10，總投票數高達34萬票，有不少都是當紅的男團成員。加上，今年日本推出多套BL劇，令劇中的一眾主角瞬間躍升為女生心目中的男神地位！事不且遲，快看看今年下半年日本網民們票選的國寶級男神是誰吧！

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未知你的心水男神或老公又有沒有上榜？不過上榜與否都讓我們先期待新的一年裏，他們會帶給我們什麼新的驚喜和作品吧！

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同場加映：一星期時間演算法Twitter大熱 星期日應佔6日 網民:打工仔福音

不知各位打工仔是否也認為，平日返工的時間特別長，但星期日總是過得好快？近日有日本網友分享「一星期正確的時間佔比」，他以天文學計算，因為日本的星期二三四五六，是叫火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日，而金木水火土是行星，反而代表星期日的日曜日卻是恆星，比行星面積大得多，所以星期日的時間應該要長很多，相反星期一在日文是月曜日，即是月亮，它只是個衞星，應該只佔一小時就夠了。這個理論對返平日工的網民來說，簡直是福音，而提出這理論的網民，更被形容為天才！

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