聖誕禮物｜調查揭女人收伴侶禮物的7句真心話　近半數人曾扮開心

一到聖誕節無論是朋友定同事，都必定會有交換禮物的頭痛環節，本住不會收到太奇怪禮物的信念，終於捱到同另一半一齊慶祝浪漫的節日moment。豈料一切的好心情都在拆禮物的瞬間戛然而止，皆因據日媒表示原來史上最伏的禮物竟然大部分都是由伴侶送出！



（《スッキリ》截圖）

一講到聖誕節相信大家除了聖誕老人外，還會想到那些堆在聖誕樹下的禮物。雖然無論是朋友、同學、亦或同事間都會有交換禮物的環節，但相信大部分人期待的也是另一半送給自己的驚喜到底是什麼。

日本節目《スッキリ》卻透過針對訪問203名20至39歲未婚女性的街訪和調查發現，原來有接近5成（46.8%）的受訪者表示自己曾收到男友的禮物後假裝開心。同一個調查中亦詢問了大家會「如何處置另一半送的聖誕禮物？」，結果有30％的人從來沒用過、19.2％放在網上賣掉、15.8％送給朋友或家人、7.4％拿去當掉、4.4％收到之後便丟了、更有2％的人當場便說「不要」並還給對方、剩下的50.7％為以上皆非。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：日本女生收到男友聖誕禮物時的真心話吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 9

日本女生收到男友聖誕禮物時的真心話：

【1】希望能在酒店之類的地方吃飯，再在房間內交換禮物。

【2】想在浪漫的聖誕燈飾下收到一份成雙成對的禮物。

【3】比起驚喜，更希望對方能事先問自己想要什麼。

【4】在收到禮物的時候曾假裝自己很開心。

【5】男友曾送過一條頸鏈給她，還說「這個牌子大部分女生都喜歡對吧？」當她以為至少會是自己認識的品牌，結果完全不知道是什麼地方來的。

【6】高中的時候，男友曾送過一隻熊啤啤公仔給自己。然而，她卻發現那隻公仔只是在玩具店賣3000円的東西。雖然當刻她立刻不想要了，但還是裝作「真的很可愛，謝謝你！」的反應。

【7】去年聖誕節收到男友送的Tiffany頸鍊，她非常開心！結果拆禮物的時候發現真的只有鍊，連一個吊墜或鑽石也沒有。

其實無論禮物是否自己喜歡的東西，都是對方對自己的一番心意，很多時候另一半為了送出驚喜，才獨自挑選這份事與願違的禮物。下次若不想這樣的尷尬場面再次出現，不妨事先和另一半暗示自己心儀的禮物，一來不用對方為買什麼而想到焦頭爛額，二來你也不用收到一份要你假裝喜歡的禮物！