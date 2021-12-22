約見面不再說「去到邊、我到咗」日本年輕人約會集合竟靠這東西！

撰文：奶茶妹
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大家約朋友出街，一定很常說「我到咗了」、「你到邊？」、「仲有15分鐘」、「轉個彎就到」，不過在日本年輕人眼中，原來都是過時的用語，他們也有自己一套新的約會、集合的方式。

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日本晨間新聞節目《めざましテレビ》，早前街訪了一些日本年輕人，驚訝地發現他們約會時，已經不會用通訊APP報告位置，連「我已經到了XX站了」等說話也不會講，令主持人十分好奇他們是如何約會的，結果令一眾主持人大吃一驚。

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其實這個功能有點像WhatsApp的定位功能，不過實在沒想過可以用來當約會工具，日本年輕人的創意真的很有趣，不過也有網民擔心私隱的問題，也許會被別有用心的跟蹤狂，或者不法份子利用。大家會不會想試試呢用？留言分享一下吧！

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