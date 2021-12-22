大家約朋友出街，一定很常說「我到咗了」、「你到邊？」、「仲有15分鐘」、「轉個彎就到」，不過在日本年輕人眼中，原來都是過時的用語，他們也有自己一套新的約會、集合的方式。



👉 點解冇人請我去佢屋企玩？居日土耳其人勁傷心 日網民揭暗黑真相

日本晨間新聞節目《めざましテレビ》，早前街訪了一些日本年輕人，驚訝地發現他們約會時，已經不會用通訊APP報告位置，連「我已經到了XX站了」等說話也不會講，令主持人十分好奇他們是如何約會的，結果令一眾主持人大吃一驚。

👇👇👇按圖睇日本後生仔點約會👇👇👇

+ 5

👉最強牛郎ROLAND體驗庶民生活 食迴轉壽司唔識拎、竟被影印機考起

其實這個功能有點像WhatsApp的定位功能，不過實在沒想過可以用來當約會工具，日本年輕人的創意真的很有趣，不過也有網民擔心私隱的問題，也許會被別有用心的跟蹤狂，或者不法份子利用。大家會不會想試試呢用？留言分享一下吧！

同場加映：Pornhub 2021年搜尋榜 第5位超冷門 日本人Top 5搜尋竟然有她

Pornhub公佈2021年搜尋排行榜，除了往年的大熱之外，今年的Top 10榜上，出現了一個十分冷門的項目，Pornhub更特別在表上注解。另一方面，在以地區、國家劃分的詳細搜尋數據中，意外揭露出日本人最常搜尋的女優，竟然是她！👉即睇到底係邊個👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈