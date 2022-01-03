NETFLIX原創節目《單身即地獄》正在熱播中。不少有份出演的男、女參加者，在IG、YouTube上的人氣都大增，其中最有話題性的，可說是一出場就迷倒全場男性的宋智雅。《Opener》就和大家重點介紹一下這名魅力四射的美女，她曾經公開承認自己整容，亦是一名富二代。



宋智雅／《單身即地獄》截圖

IG、YT粉絲數狂升

1997年4月30日出生的宋智雅，現年24歲，是一名模特兒兼KOL，以「freezia」之名活動。在《單身即地獄》播出前，她在韓國已經有一定的知名度。隨著節目播出，她的人氣不斷上升，IG（@dear.zia）粉絲數由播出前約有46萬，飊升3倍至超過150萬，而YouTube（@free지아）的訂閱人數亦已超過110萬。

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曾大方承認整容

在出演《單身即地獄》之前，宋智雅曾經在電視上公開承認自己「曾經動過鼻子」。期後，她再於自己的YouTube頻道上加以解釋，表示眼睛和嘴唇絕對沒有整過，「眼睛都是傳統自爸爸」，並公開自己小時候和爸爸的照片作證。

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大學時期舊照被瘋傳

宋智雅在大學時期，就讀位於首爾的漢陽大學，主修韓國傳統舞蹈系。據悉，她在釜山讀中學時，亦是讀藝術學校，原本打算主攻跳芭蕾舞，但最後因為太大壓力而出現脫髮現象，所以才轉攻韓國傳統舞蹈。在出演《單身即地獄》後，有網民翻找出宋智雅讀大學時的舊照，發現她當時的妝容跟現在非常不同，給人清純和青春的感覺。不少網民看完之後，都大讚當時的她亦十分好看，表示「我戀愛了」、「果然是智雅女神」。

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網民推測是富二代

宋智雅曾經透過YouTube公開自己獨住的住所內部。網民從家中景觀推測她住在有「明星住所」之稱的豪宅，與SUPER JUNIOR始源、東海、少女時代SUNNY、太妍、EXO伯賢、演員全汝彬、徐康俊等是鄰居。除此之外，網民亦推測她所住的單位內面積996呎的類型，現時市價約25億韓圜（港元1670萬）。

《單身即地獄》由12月18至1月8日播放，每周六播2集。節目共有12名參加者。他們將共處9天8夜的時間，先在一個名為「地獄島」的無人島上生活及進行不同的挑戰，如果成功配對的男女，就可以前往一個名為「天堂島」的酒店總統套房住一晚。在地獄島的時候，所有參加者都不可以透露關於自己的詳細資料（包括年齡及職業），只有前往天堂島的時候才可以更深入了解對方。

成功配對的男女可以到「天堂島」獨處／《單身即地獄》截圖

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除了宋智雅之外，節目中的6名男參加者亦相當有話題性。想知道關於各位男參加者的資料，可到原文閱讀。