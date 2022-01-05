Netflix原創節目《單身即地獄》即將在1月8日播出最後2集，相信大家都對最終的配對結果相當好奇吧！在大結局尚未播出之前，就有眼利網民留意到曾經在節目中互相配對成功的男、女參加者吳振澤和姜素妍，疑似正在拍拖的證據。



吳振澤、姜素妍／《單身即地獄》截圖

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【1】一同去旅行

網民在姜素妍YouTube的影片上，找到一條她前往濟州島旅行時拍的vlog，發現在片中出現一個疑似是吳振澤的男人。網民發現姜素妍身後遠處有一個穿著灰色上衣的男子，而同款上衣則曾經在吳振澤的Instagram上出現過。而且，網民亦發現與吳振澤同款的行李箱，亦曾經出現在姜素妍的酒店房間裡。

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【2】球場約會

網民發現，二人曾於各自的Instagram上上載打網球的相片及影片。除了出post的時間相若之外，就連打網球的球場背景也非常相似。而在姜素妍的影片中，可以看到站在她對面的男人，衣著亦跟吳振澤相同。

二人在節目中曾經出現分歧／《單身即地獄》截圖

消息傳出後，不少網民紛紛留言祝福他們，笑言「強制被劇透」、「雖然被劇透但還是祝福他們」。想知道《單身即地獄》的最終結局，記得留意1月8日的播放！

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除了宋智雅之外，節目中的6名男參加者亦相當有話題性。想知道關於各位男參加者的資料，可到原文閱讀。