2021淘寶醜東西頒獎盛典｜網上經常有網民投訴淘寶中伏，買到樣衰、騎呢商品，淘寶官方自去年起順水推舟，舉辦「淘寶醜東西大獎」，讓網民票選出「超騎呢核突」商品，2021年選舉日前已有結果，更隆重地舉行了頒獎禮。



（網上圖片）

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選出5件得獎商品

雖說是自嘲式宣傳，但淘寶絕不馬虎，事前既有投票活動，公布結果當日更有頒獎禮隆重其事，並於線上直播。今屆共頒發了5個獎項，即睇5件因醜而得獎商品👇👇👇

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搞笑頭套又得獎

去年首屆淘寶醜東西大賽中綠魚頭套獲獎後，頭套類商品成為潮流，今年微笑橘子頭套獲得「拔得頭醜獎」，商家領獎時表示：「我們正在讓更多人看到，醜東西也可以站C位，醜東西也能登大雅之堂。」

熊貓花灑商家拒認醜

另一得獎商品是「可愛貓貓花灑」，獲頒「略勝一醜獎」。不過，淘寶商家秦先生表示，直至領獎一刻仍不明白為何得獎，因為在他看來，這款熊貓花灑「非常生動可愛，不知道醜在哪裡？」

淘寶醜東西大獎成為微博熱門話題，大批網民展示了自己在淘寶買到的「醜東西」，以下精選12款網民自貼中伏商品👇👇👇

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淘寶：醜東西背後是另一種可愛

2021淘寶醜東西項目負責人接受內地傳媒訪問時表示，評選醜東西不是主張審醜，而是致敬天馬行空的創造力，「這些醜東西需要有態度、有創意、有個性，無拘無束、自由灑脫，它們的背後其實是另一種可愛，表達的是積極的生活態度，是不拘一格的美」。

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