台灣本土AV女優艾秋，近日接受網絡媒體訪問時，大爆自己中學時期被中年男子性侵的經歷，加上小時候被家暴的陰影，令她不敢反抗，完事後更笑著跟對方道別。此事亦間接成為她下海拍AV的原因。



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被稱為「麻豆女神」的女優艾秋，是華語AV界的頂尖女優之一，一直以甜美的樣貌及高產量為Fans所知。另一方面，艾秋身上的刺青是她的特色之一，在Twitter上已有逾3萬追蹤。近日她接受台灣Facebook專頁「Humans of Taipei」訪問，分享入行2年的心酸原因，令網民大感揪心，更引來性愛博士許藍方留言打氣。

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艾秋在訪問中表示，在她有記憶以來，她跟妹妹一直都被爸爸家暴，有時更會半夜被開燈暴打，直到國中住女校宿舍才得以擺脫。不過這時候又迎來了人生另一個大轉折。

當時她透過網絡交友，認識了一名30、40歲的中年男子，本來以為對方願意聆聽她私心事，是個好人，沒想到約出來之後，卻被帶到旅館性侵。過程中她雖然有小聲說不要，但因為小時被家暴的陰影，只能妥協裝沒事，事後更笑著跟對方道別。

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艾秋將此事告訴好朋友，卻沒想到傳得整間學校都知，轉校後卻有影片被流出，令她繼續被欺凌，最後她決定休學、離開原生家庭。出到社會後，見識過不少壞人和渣男，更試過墮胎，最後決定踏入AV行業自食其力。她說：「我也不覺得有什麼真正認識我、在意我的人，所以也不會有被『朋友』看到的困擾。」

艾秋指自己入行兩年，已經記不清拍了多少部影片，只是在這份工作中，除了可以賺錢，更可以被人喜歡，同時有著「一班人一起完成工作」的感覺，直言「找到支持自己的人、一起進步，痛的感覺似乎可以被轉化。」

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文章貼出後瞬間吸引逾4000讚好，她的自白亦令網民大為鼻酸，希望她可以找到真正的快樂，亦引出許藍方留言：「除了心疼之外也佩服妳的勇敢。」更指一個人是誰，不需要用過去來定義，「妳的勇敢與存在已經是最好的證明了。」不過文章在刊出不到一日即被Facebook下架，「Humans of Taipei」專頁在10日凌晨表示，「艾秋的文章，因為被檢舉違反臉書社群規則，遭到隱藏，目前正提出異議中…」令網民直呼誇張。

艾秋的訪問在刊出不到一日即被Facebook下架。（Humans of Taipei Facebook專頁）

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