婚禮之上，新朗竟然在新娘子背後，偷偷拖著她的閨密一起合照！這個不單純的場面，被一位賓客看到，悄悄地拍了下來，更上載到網上，引來大量網民圍觀之餘，更釣出女生本人。結果她的身份，令網民更加想入非非。



一張三人行照片，令網民腦洞大開。（facebook@Ryan Qiu）

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被撞破場面尷尬

網民Ryan Qiu在Facebook群組「爆廢公社」中表示，去參加朋友的婚禮，剛出洗手間就看到這令人目定口呆的場面，直言訊息量有點大，「好像看到了什麼不該看的，我現在是不是應該要去把新娘牽走？」圖片引起大量網民熱議、留言，以及分析相中「波點女生」的身份。

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真身是氣質正妹

大家都認為女生可能是新郎的長輩或者親戚，亦有人認為這樣做不太好。眾說紛云之際，樓主更新了內容，指出相中人並不是長輩，而是一名氣質正妹！更有人貼出了「波點女生」跟新娘子拍的正面照，指她們是好朋友，照片是三人都同意的情況下拍攝的。正當大窕以為真相大白之際，沒想到故事還有後續。

新娘跟「波點女生」的合照。（爆廢公社）

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不少網民都認為這個玩笑有點過，在婚禮當日拍這種照片有點不吉利，更有陰謀論指，這是假戲真做，玩笑只是一個掩飾，甚至有人幻想，這會不會新娘子默許的表現？笑言新郎真的好幸福。

不過亦有網民指，連新娘子都同意，其他人也沒有必要白擔心，反而證明他們感情好。樓主亦表示，當女生知道相片流出，被網民指衣著像長輩時，「她要哭死了一堆人說是岳母」，笑翻一眾網民。

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大家可以接受這一類玩笑嗎？留言分享一下你的看法吧！

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近日在網上流傳一篇文章，是一名伴郎的心聲，他在文中表示，自己跟好朋友認識超過25年，最近對方結婚，他便順理成章地成為了對方的伴郎。可是他還有另一個身份，就是新郎的前度，更大爆新娘子的內幕，引起大量網民圍觀。👉即睇三角戀點收科👈

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