《不可殺：永生之靈》好評不斷　新生代、寶藏演員主演韓劇TOP10

2021 年可以說是優質韓劇不間斷的的一年，不僅許多大咖演員回歸，讓戲劇圈相當熱鬧外，也有不少新生代、寶藏演員崛起，並憑藉自身魅力在觀眾心中留下了深刻的印象，今天小編也特地為大家整理出：就算不是一線演員主演，但依舊榮獲高討論度的優質韓劇，看完小編整理後就趕緊去加入片單吧！



NO.1《Uncle》

2020年在戲劇《雖然是精神病但沒關係》中飾演「文尚泰」一角的吳正世，精湛的演技備受觀眾及業界肯定外，事業正逐漸攀升的他，終於從「最強綠葉」成功晉升為男主角了，而日前由他擔當主演的戲劇 《Uncle》正在熱播，並改編自英國 BBC 同名影集《Uncle》，故事主要講述雖然是前途無量的音樂人，但由於朋友和家人的背叛，淪落為無業遊民，時而過著討海人的生活的王俊赫（吳正世 飾），在姊姊離婚後開始照顧起患有焦慮症與強迫症的小學生姪子，雖然是以悲傷的故事作為背景，但卻以喜劇的手法呈現了舅舅「王俊赫」與外甥「閔智厚」（李京勳 飾）可愛的富人區生存記，療癒且溫馨的情節更被評「讓人令人耳目一新」，雖然首播僅 2.8 % 收視率，但之後卻上升至 5.0 %，可見越來越多人被這部戲劇吸引，相當有機會成為這季的黑馬之一，喜歡溫馨喜劇的朋友，這部可千萬別錯過。

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NO.2《不可殺：永生之靈》

由李陣郁、權娜拉、李準、孔升妍等人主演的《不可殺：永生之靈》，近期也在Netflix 開始跟播了，故事主要講述 600 年前清除王朝殘黨任務的過程中，意外變成不老不死之身的男人端活（李陣郁 飾），與反覆經歷轉世仍有著前世記憶的女人閔相沄（權娜拉 飾）之間，充滿激烈、血光、莊重與復仇的故事，從一開始的鬼怪設定、奇幻驚悚劇情、絕美逼真如電影的高質感特效畫面瞬間就吸引了大眾目光，首集更創下6.3 %的好成績，並得到了觀眾們一片稱讚表示「根本是燒腦版鬼怪」獲得高評價的同時，更空降韓劇榜第四名，就可見話題、熱度都不容小覷，而在劇中一人分飾兩角詮釋雙胞胎姐妹閔霜延與閔相沄的童星演員｢韓抒縝｣，不僅將兩種不同風格的角色完美詮釋，精湛的演技更是獲得了觀眾、韓媒的高度評價未來無可限量，一開播就獲得滿堂彩的戲劇大家千萬別錯過。

NO.3《不瘋不狂不愛你》

由吳漣序和鄭宇主演的《不瘋不狂不愛你》，故事主要講述住在同一棟公寓的李旻景（吳漣序 飾）和盧揮吳（鄭宇 飾），因為心理疾病剛好找同一位心理醫生治療，兩人雖然互看不順眼，卻總是會因為各種哭笑不得的事件，無法避開對方，可以說是「兩個精神病的浪漫爆笑喜劇」，而男女主角的人設也相當有趣，飾演女主「李旻景」的吳漣序是一位患有創傷後壓力症候群的角色，不僅出門前要確認瓦斯、門窗好幾遍外，甚至為了讓人避開她而在頭上插著一朵花，飾演男主「盧揮吳」的鄭宇也不惶多讓是一位患有嚴重的憤怒調節障礙的人，但運氣很不好的他卻經常遇到讓自己暴怒的事情，比如吃泡麵找不到杯底的調味包之類的，而這樣新穎、小眾的題材雖沒有大規模的宣傳、製作，但卻在播出後登上 Netflix 韓國區排行榜第一名，除了成績相當亮眼外，也是許多海內外觀眾力推的爆笑喜劇，覺得生活壓力大的朋友，這部絕對是解壓神劇。

NO.4 《Run On 奔跑愛情》

由任時完、申世景、秀英、姜泰伍主演的戲劇《Run On 奔跑愛情》，故事主要講述從小生長在優渥的環境中的奇善謙（任時完 飾），是個田徑選手，對他來說，人生從沒有「不得已的放棄」，而女主角吳薇朱（申世景 飾）身為電影台詞翻譯家的她，從小就不得不學會獨立照顧自己，而生活在不同世界的兩人，以不同的速度向彼此靠近，並攜手成長共譜出一段既特別又平凡的浪漫愛情故事，雖然《Run On 奔跑愛情》的故事情節整體來說偏向文藝愛情，但從劇名來看就不難發現之中其實還隱藏著「奔向未來」的含義，而隨著故事的推進你會慢慢發覺，劇中的每個角色都開始有了不一樣的變化，是一部成長型的連續劇，也是這幾年難得見的清淡愛情小品，喜愛這類貼近日常的愛情戲劇，這部小編在這大力推薦！

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NO.5《One the Woman》

又是一部紓壓喜劇由李荷妮、李相侖主演的《One the Woman》，故事主要講述助長歪風的女檢察官趙妍珠（李荷妮 飾），因喪失記憶而被誤認成了與自己長相十分相似的財閥媳婦「姜美娜」，並在人生逆轉之際，迎來了橫衝直撞尋找記憶的故事，該劇不僅在韓國創下 18 % 的收視新高外，劇中李荷妮暴怒開嗆婆婆、小姑們的超爆笑片段更是引起網路一片熱議，搞笑又過癮的戲劇情節不僅獲得大眾好評，從影以來首次挑戰一人分飾兩角的李荷妮，自由轉換的精湛演技更是備受觀眾肯定，且最重要的是沒有爛尾，反而是給觀眾一種溫馨又充滿希望的正向能量，絕對是一部值得追的搞笑喜劇，還沒看過的趕緊加入片單，這部絕對是年假時與家人同樂的戲劇首選。

NO.6《怪物》

由申河均、呂珍九主演的連續劇《怪物》，從電視部門作品獎、劇本獎，到《第57屆百想藝術大獎》的最大贏家，甚至連男主角申河均都打敗金秀賢、宋仲基等強勁對手獲封視帝等種種佳績，這部《怪物》你還能錯過嗎？故事則講述為了抓住連鎖殺人犯，打破法律與原則的兩個男人，產生他們是否已成為怪物的疑問，刻畫隱藏在事件背後的故事，自播出第一集後就不斷反轉的故事線加上燒腦的劇情，讓人越看越入迷外，環環相扣的懸疑劇情更是讓觀眾從第一集緊張到最後一集外，更被韓網封為「神劇」，足以媲美《信號》的緊張劇情，喜愛懸疑劇的人千萬別錯過。

NO.7《如蝶翩翩》

Netflix 暖心韓劇《如蝶翩翩》改編自同名網路漫畫，並以「芭蕾」為主軸，原版漫畫更在韓國創下 8,800 萬觀看次數，更被韓網喻為是「一生必看的漫畫作品」，而連續劇則找來「新一代撕漫男」宋江和「國民爺爺」朴仁煥連袂演出，講述將一生奉獻給家庭、從沒嘗試過自己想做的事的 70 歲老人沈德出（朴仁煥 飾），與失去了家人、彷徨於夢想和現實間的 23 歲天才芭蕾青年李采祿（宋江 飾），兩人巧遇不僅成為了朋友，更成為了對方夢想路上的支持者，雖然在韓國電視圈平均收視僅有 3.0 % ，但在海外豆瓣評分高達 9.1，台灣 Netflix 上更是霸榜數週，不僅因各種熱血、催淚的橋段獲封為年度必看神劇外，更是在疫情時代下能與觀眾產生共鳴的作品，發人沈思的同時，說不定你也能因劇中的名句為自己的「夢想」應援，是部看完後會既暖心又有點心疼的作品，但卻相當值得觀看小編在這大力推薦！

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NO.8《酒鬼都市女人們》

同樣是由人氣漫畫改編邊的電視劇《酒鬼都市女人們》，近期在韓國呼聲超高！由李善彬、鄭恩地、韓善伙和崔始源四人主演，故事主要講述 3 位感情超好大學同學，從認識至今所歷經的職場起伏、老闆性騷、校園霸凌、女女性向、親人逝世、好友罹癌，還有不斷更迭的渣男，但唯一不變的是三位酒國女豪傑間真摯的友情，而在劇中李善彬不顧形象的快嘴大罵髒話、鄭恩地與韓善伙在街上大吵、翻桌等都讓人留下深刻的映象外，精湛的演技更是受海內外網友的一致好評，雖開播前沒有引起太大的轟動，但隨著劇情的推移並藉酒為題，以輕鬆的調性談及人生的晦暗與光明，讓觀眾在觀看過程中既能隨著劇情感受到溫暖、療癒，也能陪著主演一起笑中帶淚，是一部相當貼近生活的暖心作品，因此深受大眾喜愛，而製作組也同樣暖心表示：「在第一季結束的同時就迅速準備了第二季，也將以特有的化學反應與活潑風格，像老酒友一樣帶來安慰與治癒」，相信不久後就能再與「酒鬼」們相聚了，還請各位在稍微等等唷。

NO.9《達利和薯仔湯》

相信有不少人一開始看到劇名就先被勸退，但請回來跟小編入坑，因為這部戲劇真的意外的好看，就請各位聽小編娓娓道來，該劇由分別由在《浪漫醫生金師傅》、《雖然是精神病但沒關係》中以護理師一角獲得高人氣的金旻載、朴圭瑛擔當主演，劇情則主要講述飾演三無「無知、無識、無學」的俗氣暴發戶陳武學（金旻載 飾），想要從名門望族的女兒金達利（朴圭瑛 飾）手中搶奪美術館，成長背景、財力、學歷、取向、價值觀都完全不同的兩人，透過美術館這一契機相遇，並共同成長、陷入愛河的故事，很多人一開始可能看到劇名可能會覺得，這不是狗血劇不然就是奇幻劇，但其實都不是，這部反而是成長型連續劇，鮮明的角色對比、爆笑又不失心動的療癒情節，讓劇情既豐滿又不冷場外，還能顯著的看出主演群之間的變化，如果是喜歡成長型電視劇的朋友，小編真心推薦！

NO.10《Law School》

來到小編推薦的最後一部連續劇了，同樣是偏小眾類型的作品，由金明民、金汎、柳惠英、李姃垠主演的《Law School》，故事以一樁發生在法學院的殺人案件為主軸，講述原本好端端在法學院授課的教授，下一秒卻離奇死在休息室裡，一切的證據都指出兇手就藏身校園中，不料警方卻怎麼也拼湊不出事情的原貌，超燒腦的破案過程、緊張氛圍，讓人不自覺深陷劇情外，劇中更以真實韓國知名案件「趙斗淳虐童事件」來，探討現實與法律正義的落差，也讓觀眾再次思考所謂的「正義」到底是什麼？並運用不同的案件帶大家了解法律，同時也反映出了許多的社會現象及問題，小編覺得這是這部戲劇最值得觀看的地方，雖因劇情設定的緣故不免有大量的法律條文，但並不會讓人感到艱澀難懂，反而在這群實力派演員的詮釋下變得更加生動，如果平時就對案件、法律戲劇感興趣的朋友，這部必須加入片單。

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