轉眼間2021年即將到達尾聲，細數今年的大勢韓劇，有不少人氣作品都改編自網漫平台LINE WEBTOON，像是《地獄公使》、《女神降臨》、《D.P：逃兵追緝令》，以及新開播的《那年，我們的夏天》，讓我們來看看有哪些！



1.《那年，我們的夏天》

韓劇《那年，我們的夏天》現正熱播中，前傳漫畫也在LINE WEBTOON上連載，講述校園中的學霸與學渣竟要一起合拍「紀錄片」，等於戲劇是現在，而漫畫在描述過往的故事。而且這部作品也是《歐巴，你不會愛上我吧》韓景察作家的新作，讀者們可以一起追起來。

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2.《地獄公使》

近期在Netflix上架的韓劇《地獄公使》原著漫畫也已經在LINE WEBTOON登場，故事講述人們在毫無預警情況下，突然出現「地獄使者」將人們帶往地獄審判的故事。

3.《紅天機》

《紅天機》原著設定在「朝鮮王朝初期」，講述開朗耿直的天才女畫師遇見從天而降的絕世美男，兩人的命運在遇見的那晚冬至夜裡交織，一段奇幻的愛情故事就此展開...

4.《喜歡的話請響鈴》

劇情以一個名為「戀愛鈴」的App為主軸，講述只要「喜歡自己的人」出現在半徑10公尺內，戀愛鈴就會響起鈴聲提醒你。這部劇在2019年推出第一季韓劇引起廣大迴響，今年再度推出韓劇第二季，討論度依舊頗高，感興趣的讀者們也可以參考漫畫原著。

5.《無法抗拒的他》

《無法抗拒的他》韓文的原名叫做《雖然知道》，劇情也以此為主軸，講述女主角「劉娜比」遇上看似暖男又像中央空調的「朴宰彥」，雖然知道...這是一段不該談的戀愛、雖然知道...他是一個愛不得的人，但娜比就是無法克制對他的喜歡、無法阻止自己陷下去……

6.《Sweet Home》

故事講述孤僻宅男「賢秀」長年躲在房門裡，直到「人類怪物化事件」發生，大樓的住戶突然都變成怪物並開始到處殺人，賢秀只好走出房門，與公寓倖存者們一起對抗未知的怪物…

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7.《D.P：逃兵追緝令》

在Netflix上線後引起廣大討論的《D.P：逃兵追緝令》原著漫畫也在LINE WEBTOON上架了！故事以「抓緝逃兵」的韓國憲兵為背景，講述關於軍中霸凌、主角「安俊浩」在追逐逃兵的過程中經歷的故事，在幾次的任務中，他的心境開始產生變化，近期韓劇版也宣布推出第二季啦！

8.《女神降臨》

過往因為長相而被霸凌的「朱靜」透過化妝成為回頭率百分百的校園正妹，但其實他的素顏秘密早就被高冷男神「修豪」給識破，外表狂放不羈內心卻很溫柔的「書竣」也對朱靜相當感興趣，夾擊在兩大帥哥之中的朱靜做出了艱難的選擇，3人將在愛情、友情間譜寫屬於自己的青春成長故事。

9.《柔美的細胞小將》

故事以三十代平凡職場人柔美的「細胞」為視角，來陳述柔美日常發生的故事，像是感性細胞、暴力細胞、嘴饞細胞...每天都有不同的細胞在糾結著每件事！生動又可愛的擬人化細胞是這部的一大看點，貼近日常故事也很容易引起大家的共鳴！

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10.《我的室友是九尾狐》

事講述在人世間悄悄生活數百年的九尾狐「申又如」即將修煉成人，卻因為意外而使能讓他變成人類的「狐狸珠」被女大學生「李潭」吞下肚，兩人不得已只好展開同居生活尋求解決辦法，想不到竟然發展出浪漫、爆笑的戀情。

11.《模範的士》

看起來平凡的計程車公司「彩虹運輸」有著一樣項特別的服務，會以客人希望的方式「代客復仇」，當你們經歷職場霸凌、校園霸凌而沒有人伸出援手，特種部隊出身、編號5326的「金道奇司機」與他的團隊會為你出動！

12.《前輩，那支口紅不要塗》

故事講述長相帥氣、性感、真摯的直進男後輩「蔡賢承」，與不把他當男人的女前輩「尹頌雅」發展的浪漫戀曲，看似老套的「辦公室戀情」公式，卻用了滿有趣的開頭，「蔡賢承」意外發現「尹頌雅」正在交往劈腿男，決定不再隱藏內心對她狂丟直球，準備把前輩撩回家。

13.《所以我和黑粉結婚了》

世界級K-POP大明星胡準和極度討厭他的「黑粉」李璟英兩人的同居浪漫羅曼史，究竟兩人是為何開始同居生活，璟英又是怎麼從一個雜誌社記者變成黑粉的呢？

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