曖昧可說是一段感情中最令人揪心又最甜蜜的階段！對方所說的每句話、做的每件事都會去猜測、解讀，總是勾得你心癢癢？一下開心手舞足蹈、一下難過失落，心情就像坐雲霄飛車。



究竟該如何判斷曖昧對象喜不喜歡你，知識型YouTuber《77老大》傳授5招教你分辨，只要通過3點以上，恭喜倆人能牽手走下去的機率非常大，聲稱準確率逼近100%。網友看完驚喊：「好準」。

▼▼▼即睇邊5招分辨曖昧情況！▼▼▼

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對方是不是真的喜歡你？77老大曝曖昧期確認法，只要通過3點以上，恭喜倆人能牽手走下去的機率非常大：

1. 當你身體不舒服

從對方得知你「經痛、肚子痛」時的第一個反應，就能看出答案！若收到非常表面的官腔答案，如「多喝熱水」、「多休息，記得看醫生」，隔天也沒有主動關心，千篇一律有如客服人員的答覆，對你沒感覺的機率頗高。喜歡一個人時，當你身體不適，肯定會在第一時間關心你、帶你看醫生、幫忙買三餐，隔天還會傳訊息關心，就能看出心意。

2. 共喝同一杯飲料

從你將飲料遞給對方問「要不要喝喝看？」的小動作，對方的反應直接反映他的心意，如果想也不想直接喝，說明他只把你當兄弟；如果不喝或找理由推拖，是不喜歡你的意思，充其量只把你當朋友。

真正的喜歡是會略帶停頓，臉上瞬間閃過驚喜、悸動又害羞的表情，接著才喝，喝完後還可能支吾回答你「蠻好喝的」，那一秒鐘的眼神和表情很慌亂，卻看得出故作鎮定。

3. 約會模式

約會模式分3種，第1是「正常的約會」，如約餐廳、咖啡廳、圖書館；再來則是「曖昧約會」，深夜約喝酒或你心情不好載你兜風；最後則是「主動請求對方幫忙」如搬家、組電腦。可從約會模式中分析哪種居多推測心意，若3種通通都被拒絕或找理由推拖，代表你在他心中沒地位。若只參加第2種，說明你只是洩慾對象；相反的第1和第3種居多，代表他不怕麻煩，願意花時間在你身上。

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4. 見面分開後的反應

真正的喜歡，是在分開後會主動想再開啟話題，讓這份情感得以延續，因此還沒回到家就想傳訊息，聊得意猶未盡，曖昧氛圍超濃厚。試探約會後24小時內對方的反應，若人間蒸發，代表他根本沒那麼喜歡你，你只是個可有可無的存在。

5. 關心你的一舉一動

真正喜歡一個人會透過各種蛛絲馬跡深入了解，例如詢問共同好友，或關注你的臉書動態，甚至滑你數年前的照片、發文試圖了解你的喜好。想知道對方在不在意你的最簡單方式，就是檢查最近10篇限時動態，若他看過7篇以上，代表真的對你有興趣、絕對在意你，不會完全無感。

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