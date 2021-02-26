送禮物︱10大超強曖昧系禮物暗戀必用！朋友勿送否則100%有誤會

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-26 22:00

日常生活中不免會遇到送禮的場合，舉凡朋友生日、長官升遷、戀人紀念日等，只要送上一份禮物，就能向對方表達滿滿心意。不過送禮也要根據不同對象慎選，有時明明是想祝朋友生日快樂，卻送上100朵紅色玫瑰花，那簡直是太OVER啦！

為了避免尷尬情況發生，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議送哪些禮物根本曖昧指數破表，如果你對對方沒意思，記得避開這些容易產生誤會的禮物啊！

▼▼▼哪些禮物最容易令人誤會？按圖看10大「曖昧系禮物」▼▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月09日至2021年02月07日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『曖昧系禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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