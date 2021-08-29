想與她/他超越純友誼？7成愛情從朋友開始　這個時間點最關鍵

你屬於一見鍾情派，還是日久生情一族呢？加拿大最新研究顯示，有三分之二的感情關係，都是由朋友昇華為情人，那麼，你肯定開始好奇，究竟要當了多久的朋友，才會出現關係上的轉變呢？
加拿大最新研究：三分之二感情，皆由「朋友昇華為情人」
加拿大維多利亞大學心理學教授斯庭森（Danu Anthony Stinson）表示：「從手上的好幾項研究中，這個答案愈來愈清晰，大部分的人，都是從朋友關係，再演變成伴侶關係。」
這項研究中，Stinson團隊分析近1900名大學生與成年人，結果發現，68%受試者現階段的感情，都是從友誼昇華而來；進一步細看，年齡介於20多歲的受試者，或是LGBTQ＋族群，從朋友變情人的比例更高達約85%！
▼▼▼即按圖瞭解由朋友昇華至情人要幾耐！▼▼▼
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朋友變情人「第22個月」最關鍵
這份發表於《社會心理學與性格科學》期刊的研究也顯示，許多接受調查的大學生，都在當了一到兩年的朋友後，才開始交往，而平均時間則是「22個月」，也就是說，這些感情一開始真的只是純友誼！
Stinson教授表示：「如果伴侶間培養出穩固友誼，像是總是會熱絡地回應彼此、平等地關心對方，那麼就非常有可能發展出一段幸福的伴侶關係。」
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「熱情與性吸引力」是「長期穩定關係」最重要的成份？
除此之外，美國新澤西州蒙莫斯大學心理系教授小萊萬多夫斯基（Gary Lewandowski Jr.）也表示：「過去的研究太過聚焦於『熱情與性吸引力』，但這樣說吧，這些或許不是『長期穩定關係』中，最重要的成份！」
這份最新研究證實了，很多朋友都是相處一、兩年後昇華為戀人，而最關鍵的是，以這種方式經營的感情，更健康，也更長久。因此，當你對長期相伴的朋友出現了「友達以上」的感覺，千萬別再立刻打臉、退卻，也許，真愛就在眼前了～
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【本文獲「TVBS」授權轉載。】