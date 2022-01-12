Omicron｜袁國勇建議市民戴兩個口罩　網民：物競天擇你係要窒息

Omicron在香港疫情嚴峻，而北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。政府專家袁國勇今午（12日）到場視察後表示Omicron空氣傳播能力「好強」，他建議市民可戴兩個外科口罩，增保護力及過濾能力。不過網民對專家建議就不敢苟同，有連登仔認為未染疫已經侷死。



政府早前圍封他位於北角的住所楓林花園第三期強檢。(資料圖片)

政府專家袁國勇表示，今波疫情好快出現第二宗垂直傳播，有別以往兩波疫情是社區多人受感染才出現垂直傳播，「但今次唔係，好早就已經有兩單垂直傳播出現。」如國泰空少到屯門藥房購物五分鐘，並均有戴口罩，但已造成傳播。故他建議市民應戴兩個外科口罩增強保護力。

👉最受歡迎AV女優Top20出爐 三上悠亞又亞軍、榜首全年只拍了4套片

不過網民對袁教授的建議看似不太受落，有人認為這樣做跟戴兩個Condom的原理無異。

👇 👇 👇 即睇網民點睇戴兩個口罩的建議👇 👇 👇

+ 6

對於袁教授的建議，網民大多不太受落，「市民應該自備兩條命」、「唔呼吸就唔會有事」、「笠多個垃圾袋，開兩個窿係會唔會安全Ｄ」。對於美國當地倡議戴N95口罩，袁國勇認為，本港暫時不用全民戴N95口罩，而且 N95非常貴，不可能每日都換、人人都戴，自已戴N95說話十分鐘已開始氣促，由早到晚佩戴亦不可行。大家又是否會為提高保護力戴兩個外科口罩保命呢？不妨留言分享！

👉日網紅一招破解惡魔級夾公仔店機 掃PS5等425萬円獎品店主拒找數 "

同場加映：Omicron｜外套手袋如何避免帶病毒入屋？收納專家教5招家居抗疫

本港爆發第五波新冠肺炎疫情，Omicron來勢洶洶，傳播力非常高，幼稚園和小學叫停面授課，政府也推出一連串防疫措施，提醒大家需要把防疫意識再次提高！《開罐 Opener》整理日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu的5招家居防疫貼士，希望大家都出入平安。