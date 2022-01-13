ViuTV《全民造星IV》最終選出8位女生包括人氣極高的Marf和Day，組成該台首個女團「COLLAR」，1月12日正式成軍出道，隨即成為港人熱門話題。此外，《造星4》還至少有5位參賽者簽約ViuTV，網民猜測可能組成「女版ERROR」。下文收錄了她們的Instagram（ig）、生日及星座，如果你還未認識這13位人氣女生，是時候補課了！



Viutv《造星》系列首個女團COLLAR出道，旋即成為港人熱門話題。（網上圖片）

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官方ig成大贏家

《全民造星IV》總決賽去年12月25日舉行，等了近三個星期，ViuT於1月12日總於公布女團Collar成軍，官方ig帳戶「collar.weare」截至1月13日下午3時，已吸納27萬粉絲，非常誇張！

Marf漲粉最多

至於8位成員Gao、Marf、Day、芯駖、Ivy So、Candy、So Ching、WINKA的ig帳戶粉絲亦有增長，當中以Marf增長數最多，三周時間增長了1.7萬，其餘成員則增加了數千粉絲 👇🏻 👇🏻 👇🏻睇COLLAR 8位成員ig、生日及星座 👇🏻 👇🏻 👇🏻

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Ash粉絲破10萬

此外，網民發現另外有5位《造星IV》參賽者已簽約ViuTV，包括Ash、SICA、Alice、Win Win及Yoyo，網民估計可能會組成「女版ERROR」，走綜藝路線。論人氣，5位女生中Ash人氣最強，雖然有離婚及緋聞等負面消息，但ig粉絲數高達11萬（COLLAR 8成員中只有3人破10萬粉）👇🏻 👇🏻 👇🏻 睇5位女生ig、生日及星座 👇🏻 👇🏻 👇🏻

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VivTV這13位女生，會不會在2022年為香港歌壇及娛樂圈帶來新衝擊呢？留言分享你的看法吧！

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同場加映：COLLAR造星女團出道前夫勁興奮 FB開振夫綱群組：3年來忍辱負重🤤

《全民造星4》女團COLLAR今日出道！一眾因為MIRROR而婚姻破裂的前夫們，在facebook開設群組「前夫反撃戰」，熱烈慶祝成團之外，亦為終於可以明正言順追女團，而感到無比興奮。群組開設一天，已經有超過三萬人加入，場面墟冚。詳情請到原文閱讀👈👈👈