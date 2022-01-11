説起日本傳統工藝，可能不少人都會想起群馬縣高崎市的名產達摩。這些不倒翁紅噹噹的顔色和圓咕碌的眼睛最容易令人留下深刻印象，主要用作祈求生意興隆、辟邪消災的吉祥物，多年來被日本人民愛戴。傳統文化最大的難關是傳承，今日就跟大家介紹一位美女接班人，她不但將達摩變成潮物，連法國人都讚靚，不過老父卻不大欣賞，兩父女更十年無傾過偈，究竟發生何事呢?



根據地區的不同，日本的達摩也會具有不同的地區特色。日前一個日本節目《ANN News》就採訪了一位身處達摩日本產量No.1群馬縣高崎市的達摩工藝接班人，探究她如何將達摩發揚光大甚至賣到全球十個國家。

中田千尋小姐今年32嵗，十年前決心繼承父親有大約100年歷史的老店，成爲大門屋第五代傳人。大學時代的千尋小姐脫離父親的壓力，每日盡興歡騰通宵至到達旦。不過她依然不能忘記家業，寫下一篇關於達摩的畢業論文，最後決意回到父親手下開始學習。只是地獄式的修行也曾逼得千尋小姐離家出走半年，令父親對她更趨嚴厲。

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高崎達摩特色在於眉毛代表鶴，兩撇鬍鬚與鼻孔則呈龜型。千尋小姐爲了不被歷史傳統束縛，近年不斷研究開發新風格的達摩，包括最近為迎接虎年的主題達摩、漸變色的達摩，還有纍積銷量3萬的阿瑪比埃「達摩」。

阿瑪比埃又稱「海異光」，是日本江戶時代出現人魚型妖怪，傳說能保佑收成並祛除瘟疫。2019年新冠疫情之下阿瑪比埃風靡日本,千尋小姐瞞著父親製作的達摩大受歡迎。他在片段中認同必須要不斷進行新挑戰，不過也認爲阿瑪比埃不能稱爲「達摩」。

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父女之間經常有矛盾，十年間二人無直接對話過，二人溝通都是靠大門屋店員傳話，店員也相當無奈。千尋小姐表示可能是因為她曾經離家出走，所以父親變得更嚴厲懲戒她。

正因爲相信父親的技術，所以才敢接連大膽挑戰新事物。

第五代傳人千尋小姐說正因爲相信父親的技術，所以才敢接連大膽挑戰新事物。表面水火不容，多有爭吵，但其實從影片中也能感受到嚴厲的中田爸爸也有愛錫女兒的一面，或許這種火花才是大門屋兩父女的致勝關鍵。

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