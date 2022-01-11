男人最怕戴綠帽，如果有一天你發現被綠了，另一半也坦承，你會作何反應？安徽一名男子突被太太告知，她肚內的BB其實是另一個男人，男子聽後雖感驚訝，但最後也原諒太太，豈料他之後再發現連養了七年的大仔原來也不是親生，他一怒之下更告上法庭！



《BB來了》劇照

這個不幸由頭綠到腳的綠帽男姓張，他跟太太2015年同居時已懷孕，二人奉子成婚，張男的爸爸更為一對新人買了層樓，為他們支付首期作新婚用，而層樓的業主還寫張男和太太名，而樓按則由張男負責。只是張男沒想到，大仔出世後5年， 太太跟張男表示自己再有BB，不過「孩子不是你的」，更表示想離婚，令男方震驚。

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面對太太坦承認錯，張男也知感情事不能勉強，二人在2020年簽了離婚協議，大仔歸張男，撫養費用也由他負責。後來張男因為要做戶口遷移，忽發奇想帶大仔去做DＮＡ親子鑑定，結果卻顯示二人的DＮＡ並不吻合，「原來大仔都唔係親生」！

張男見自己戴了多年綠帽也不自知震怒，所以離婚後一個月決定告前妻，要求大仔改由前妻撫養，而大仔由出生至今的撫養費用１５萬人民幣都應由前妻承擔。張男更提出１０萬人民幣的精神撫慰金，以作幫人養了七年仔的精神賠償。

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安徽省合肥市中級人民法院日前就此案作裁決。（網上圖片)

不過前妻在庭上表示，張男婚後以身體為由未盡人夫「責任」，卻有特殊性癖好，甚至對她家暴，才令她有外遇，更指前夫一早知道大仔並非親生，所以「先撫養再反告」，迫令她放棄二人聯名那層樓，事件變成羅生門。

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經審理後，法官裁定張男要求前妻歸還撫養費合理，但當時前妻因大仔由張男撫養而放棄層樓的業權，如今有重新分配業權的必要。結果前妻可分到約30％層樓的業權，但須扣除大兒子撫養費等費用，判前妻可得人民幣16萬元賠償。綠帽男不服判決提出上訴但遭駁回，維持原判，今次真是人財兩失！大家又是否同情事主呢?不妨留言分享.

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