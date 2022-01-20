《來自星星的你》日本版預告曝光，福士蒼汰和山本美月被指演技不及原作的金秀賢與全智賢，而且因成本問題而令不少場景都變得廉價。其實韓國近年不時翻拍人氣韓劇，到底收視和評價又如何呢？



日本Amazon Prime Video翻拍《來自星星的你》即將在2月23日上架，故事框架和原作無太大分別，講述外星人東山滿（福士蒼汰飾，即韓版都敏俊一角）從外太空來到日本，已在此生活400年的他遇上頂級女演員笹原椿（山本美月飾，即韓版千頌伊一角）由看不順眼到克服困難相愛的故事。

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【1】《Voice》

翻拍韓國OCN播出的人氣系列韓劇《Voice》（港譯：奪命殺聲），講述「112舉報中心」隊員解決案件的過程，曾因為場面過於血腥暴力而引起爭議。劇集一共有4季，日本電視台於2019年翻拍成《Voice 110緊急指令室》，由唐澤壽明與真木陽子主演，之後推出番外篇「call back」。日版最大分別是比較溫和，血腥部份點到即止，絕對可以放心觀看。

【2】《認識的妻子》

2018年韓國tvN播出的《認識的妻子》由池晟和韓志旼主演，主打奇幻愛情，講述厭倦婚姻的男子穿梭未來與現在。日本去年翻拍同名電視劇，由大倉忠義和廣瀨愛麗絲擔正。因為篇幅關係，日劇版在夫妻間的相處細節著墨不多，有網友認為沒有韓版那麼悶，雖然收視一般，但評價還不錯！

【3】《Signal》

韓國tvN在2016年推出的刑偵推理劇《Signal》（港譯：解碼追兇），由李帝勳、金惠秀、趙震雄主演，當年在第52屆「百想藝術大賞」橫掃最佳戲劇和最佳劇本兩獎。

富士電視台兩年後翻拍，改名為《Signal 長期未解決事件搜查班》，由坂口健太郎演出李帝勳的角色，還請來韓國男團BTS唱日版主題曲。大結局收視率有9.2%，成績不俗。

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