日本近日發生一宗未成年少女疑刀刺前男友致死的案件。二人本是同居情侶，大半年前才從日本鄉間搬到東京居住，期間二人感情生變，雖分手後仍共住一室，最終釀成慘案。女方被扣查期間指自己為逃出前男友魔掌才傷人，惟事件曝光後有男死者朋友向日媒爆料指，女方才是終極渣女。



綜合《ANN》、《日テレNEWS》等日媒報導，1月9日一名19嵗女子於東京江戶川區用刀刺傷前男友佐藤優作，前男友離開報警求助，但送抵醫院後7小時死亡。警方接報後在兩人同居的單位拘捕該名女子，她以殺人未遂（拘捕當下佐藤並未離世）被扣留後說：「我係有用刀捅佢，但無心殺佢。」更表示只是想逃離對方魔掌才動手。

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19嵗女子被扣留後表示自己無心殺人，只是想逃離對方魔掌。

網友一開始都同情女生，「真係冇其他方法咩？」「一定係被迫到精神上忍受唔倒先會咁做」「肯定係無人可以傾訴先搞成咁」。不過數日後有認識佐藤的朋友在Twitter發佈大量資訊，附上長文、LINE截圖，更指19嵗女子才是真正的加害者，在Twitter引起網民激烈討論 .

該名友人跟日媒表示，女子和佐藤兩人本是住在青森縣的青梅竹馬，兩人交往後佐藤依照女子的願望而搬到東京找工作，安排好一切後在2021年4月開始與她在東京一個單位同居。

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佐藤友人於網上反擊輿論猜測，指女子才是真正的加害者。

不過自搬到東京後，家務佐藤全權負責，前女友也只出1萬円(約700元港幣)租金。她即使未成年(日本20歲才成年)仍然頻繁到酒吧狂歡至早上才回家，甚至學懂食煙。短短3個月後女子更以愛上一個美國人爲由提出分手，可是她卻因自己「未成年不能租樓」要求佐藤繼續收留自己。

佐藤與友人聊天記錄中提到女子懷疑染上毒癮

該名友人繼續爆料，指由分手到佐藤被刺傷致死的半年時間，前女友更變本加厲，對佐藤精神虐待。她先以和新男友打電話爲由趕佐藤出門，令他長時間呆在公園。甚至做出多種「惡作劇」，例如將煙頭丟進他的飲料，擅自用漂白水漂白他的褲子，更試過用佐藤的牙刷洗馬桶。從佐藤與朋友的LINE對話截圖中更令人懷疑這位19嵗女子染上了毒癮，大談自己愛上キメセク（毒後性行爲）。而佐藤更曾經自責：「如果唔係我帶佢嚟東京，佢係唔係就唔會變壞呢？」



不過該名女生的犯案動機仍未有官方證實，現時仍被警方拘留，事件仍在調查當中。

死者佐藤優作 (Instagram: @yusagon)

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