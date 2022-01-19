大熱韓劇《夫妻的世界》描寫一對夫婦，如何由深愛對方到產生懷疑，甚至陷入復仇漩渦。最近台灣有位人妻就無意間發現，丈夫的女同事原來是他的前女友，但相關人等一直裝作若無其事，她說：「我真的很在意，整晚睡不著，該跟他攤牌嗎？」



該位人妻表示，該位前女友還曾經到她和丈夫的新家烤肉。《夫妻的世界》劇照

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台灣一位女網民在「匿名公社」App上發文說：「結婚前我不知道原來老公跟他的前女友是同公司的同事，交往兩年多後來懷孕到結婚，原本都還好好的，直到昨晚我無意間去看到他的臉書回顧我的這一天......」

驚見接吻照片

該位女網民表示，該批facebook照片是丈夫早年參加公司「尾牙」時拍的，還包括他與該女同事接吻的合照，同事更留言問何時結婚，「我真的超傻眼，因為這個女生前陣子還曾經跟其他同事到過我們新家一起烤肉過，我真不敢相信這些知情的人怎麼能夠如此淡定？」

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網民：夫妻的世界真實上演

雖然說丈夫與前女友未必有越軌，但可以理解人妻感覺一直被瞞騙。有網民就形容有如韓劇《夫妻的世界》真實上演，然而大部份網民都認為，畢竟已經是過去的事，如果現在沒有出軌的真憑實據，毋需過份反應，「要不當場抓到、要不對方承認不然就是沒有發生，人生挺辛苦的不需要也沒有任何必要為了沒有發生的事情糾結」。

另有網民建議坦誠向丈夫說出感受：「可以跟他說說你的想法，但不是質疑他，而且你們都在一起那麼久了甚至結婚了，何必為了過往來打擾現在的幸福。」

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