麻里梨夏原因暖心、白坂有以霸氣告別　2021引退了的26位AV女優

2021年我們失去了甚麼？除了你心中所想的答案，在遙遠的東洋，不少陪著我們渡過無數晚上的朋友，已經在不知不覺間淡出視線。說的是後浪推前浪，競爭激烈的AV界。今年有不少未做夠一年新人女優引退，亦有決心進入人生另一階段的女優告別舞台，觀眾亦紛紛送上祝福。



今年亦有不少大物女優引退：麻里梨夏（左）白坂有以（中）永瀬唯（右）。

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女優引退有不少原因，今年比較多新人引退的原因，都跟疫情有關。由於日本疫情嚴重，AV拍攝，以及可以聚集大量人氣的攝影會，及FANS見面活動都要暫停，令不少有一家叫座力的女優都叫苦連天，更遑論初入行，沒有資源，以及極需要累積人氣的新人女優。很多被看好的潛力新人，都捱不過疫情的衝擊，而決定引退，實在十分可惜。

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大家有沒有覺得哪個女優引退特別可惜？觀眾雖然對她們的引退都依依不捨，不過去於女優來說，引退亦意味著進入人生的另一個階段，又或者已經完成了某一個階段的目標，是一件值得高興及祝福的事呢！

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