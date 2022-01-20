ViuTV原創劇《IT狗》劇情啜核搞笑，成為開台以來收視第二好的自製劇，當中不少對白更爆笑連場，《Opener開罐》為大家合集了1-8集的職場殘酷金句，部分更是有毒雞湯，令各位職場達人聽罷只能苦笑一番。



《IT狗》第五集曾俊華也有客串

《IT狗》劇情講述葉念信（凌文龍 飾）本身是銀行IT部職員，被炒魷魚後不惜賣樓創業，計劃開發電子婚宴人情App「PayPayDuck」。他在創業的路上跌跌撞撞，遇上蒙玲（陳漢娜 飾）、Tony（Lokman 飾）、Kenneth（岑珈其 飾）及Never（Frankie 飾）等人後，發展出搞笑又充滿血淚的「IT狗」故事。



劇中眾人都各有性格，像主角葉念信是正直善良真心膠，Never則是放負撚，而星之子Tony則經常認叻，卻一直活在過去。每個角色都是職場上的典型人物，《Opener開罐》為大家合集劇中的職場殘酷金句，看看大家有沒有共鳴。

⬇️⬇️⬇️點撃圖片看《IT狗》殘酷職場10大金句⬇️⬇️⬇️

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金句1：環境永遠唔會遷就你，惟一可以決定你將來嘅，就係你自己。

金句2：我覺得呢個世界上，無嘢係有可能，所以我叫Never。

金句3：就算有問題我都無SAY

金句4：如果生活將你擊倒，那就躺下吧！

金句5：這世界有很多事，不是因你擅長才去做，而是因你不擅長才要更努力去做。

金句6：如果所有人只做擅長的事情，沒人做想做的事情，這世界或會更有效率，但就一定不會變得更好。

金句7：失敗乃成功之後母

金句8：人生最大的勇氣，是要學識如何放棄

金句9：上天拎走你一樣嘢，一定會俾返啲嘢你。

金句10 : 好多人認為佢哋嘅Vision係Make a better world，但呢個理念對而家嘅我嚟講，實在太大，我只係想為香港......Make a better tomorrow。

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