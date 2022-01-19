不論初入職場，還是老手，都不時要增值自己，遇上不懂的事情就要發問、主動學習，願意大方分享的同事十分難得，不過也要自己爭氣。最近有網民表示，自己的新同事連excel的加減乘除都不懂，他教了對方之後，竟被對方一句窒至無言。



願意大方分享、教新人的同事十分難得。（《大叔的愛》）

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樓主「嘎嘎嘎嘎嘎」在連登討論區中發文，指最近公司請了一個剛畢業的新人，他便教對方做一些基本報告，以及常用的excel文件，「有啲reoprt需要計數，純粹就係+-*」新同事問我 ：Excel要除嘢嘅話，個除號要點打出來？」令他驚呆，雖然他沒想到對方竟然連加滅乘除都不懂，但仍不介意，一步步教對方。

不過直到發公司電郵時，樓主終於破防，原來新同事把電郵中的上、下款，全部英文都用清一色細楷或大楷。「即係 Dear Mary, 佢打dear mary / DEAR MARY，後面內容都無分大細楷…」由於是公司電郵，他多次禮貌地提醒對方要改善「好多部門都會睇到，最好打返formal 啲啦。」沒想到竟被回了一句：「唔緊要呀嘛？」令他非常無言，最後放棄不教了。

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網民看到樓主的遭遇後，紛紛予以同情，直言新同事如有不懂，大家都不介意教，如果態度有問題，倒不如慳返啖氣。大家如果遇上這樣的同事，會如何應對呢？留言分享一下看法吧！

同場加映：同事食晏專叫貴嘢再強行AA制 網民嫌樓主懦弱被恰獻計助先發制人

跟一大班同事食飯時多數都會AA制，那麼三人行的時候，又會AA制嗎？最近有網民在網上討論區發問，指自己跟另外2個同事經常一起出外吃午餐，可是其中一位同事卻經常叫貴價餐點，更次次斬老奉要求AA制，令他非常苦惱。👉即睇網民教路拆招👈

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