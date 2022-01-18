消委會測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，當中龍蝦丸冇龍蝦，牛丸反而有豬有雞，實在太奇炒。有網民表示，市面上其實有不少聽到嚇一跳，然後得啖笑的食物，「得個名冇料到」。



消委會近日測試市面上60款不同類型的預先包裝及散裝肉丸樣本。（消委會提供）

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消委會共測試20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸），全部牛丸都檢出牛的基因，不過有七款牛肉丸樣本，及一款牛筋丸樣本，檢出牛佔的肉類動物基因比例低於50%，當中一款雞的基因佔比例高達55%，即該牛丸有大半粒由雞肉造成。

消委會測試的龍蝦丸樣本中，全部都沒有檢出甲殼類動物基因，反而在牛丸方面，有多個樣本驗出豬或雞的基因，令網民大為嘩然。有連登網民發文「一人一樣雷聲大雨點小嘅食物」，指坊間不少食物名字聽上去十分高檔，其實只是一般貨式，名副其實「得個名」。

👇👇👇按圖看10款得個名的食物👇👇👇

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不過有網民覺得，那只是一種商家的包裝手法，不用過於認真，畢竟大家都明白，碗仔翅不一定真會有魚翅。大家又怎樣看呢？留言分享一下吧！

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