ViuTV女神逐個數｜邊個178身高44吋超長腿？日本節目教快速修腿形

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-31 12:00

最近ViuTV多個節目都爆紅，早前有劇集《無限斜棟有限公司》、遊戲節目《考有Feel》，以及現在熱播的《ERROR自肥企画》。各大節目中都不難見到一眾耀眼的女新人，而女神們都有一個特別的共通點，就是擁有高䠷身形及一雙長腿，非常吸睛！

Christine曾經參加選秀節目《全民造星3》，之前是一名模特兒，身高178cm並擁有一對44吋逆天長腿，十分養眼。（Instagram：@christine.dinc）

最近節目《ERROR自肥企画》討論度極高，其中一集請來女神Christine（鄭嘉欣）作嘉賓，ERROR 4位主持要找到一組數字密碼才能救出與恐龍被困的Christine。最後193憑著Christine的身高「178」猜中了密碼，成功英雄救美，更獲贈Christine的「公主之吻」。不少網民稱2人同樣「高人一等」，十分相襯！

Christine曾經參加選秀節目《全民造星3》，之前是一名模特兒，身高178cm並擁有一對44吋逆天長腿，十分養眼。高䠷的身材有「腰以下便是腿」的感覺，在觀眾心中留下深刻印象，迅速吸粉，很有人氣！

Christine高䠷的身材有「腰以下便是腿」的感覺，在觀眾心中留下深刻印象（Instagram：@christine.dinc）

除了Christine之外，ViuTV也有不少長腿女神，你又認識她們嗎？

▼▼▼按下圖逐個睇ViuTV的長腿女神▼▼▼

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想擁有一對纖長的美腿，可以靠拉筋改善腿形。日本節目《ぴったんこカン・カン》中，美體專家示範簡單的美臀瘦腿操，靠著兩個簡單的動作，快速緊致臀部，防止臀部下垂和矯正假胯。

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